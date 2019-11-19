台股盤後—台指期明結算 台積電再創天價 助攻指數站穩10600大關

台指期明 (20) 日將結算，外資重點為台股指數，而台積電持續扮演撐盤要角，今 (19) 日表現強勁，尾盤更創下新天價 315 元，帶動台股走勢，指數終場收 11656.4 點，上漲 56.62 點或 0.49%，成交量較昨日略增至 1211.96 億元。

蘋概三王今日僅大立光稍嫌疲態，台積電、鴻海皆強勢撐盤，外資看好台積電第 4 季營運可望超越財測，推升今日股價開高走高，尾盤收最高，達 315 元，續創歷史新天價，市值逾 8.1 兆元，雙雙寫新猷，鴻海則受外資青睞，已連 26 買，今日股價緩步墊高，收在 92.8 元，漲幅逾 2%，大立光則是在平盤狹幅震盪，終場小跌 0.1%。

高價股近期掀比價效應，精測跌幅 1.55%，穩居股后寶座，矽力 - KY 則跌逾 2%，收在 905 元，信驊則在外資連 5 日加碼下，今日股價收在 906 元，以 1 元之差擠下矽力 - KY，成為台股股價第 3 高，譜瑞 - KY 挾 IC 設計獲利王題材，今日盤中股價再戰歷史新高，惟獲利了結賣壓沉重，留下長上影線，收在 616 元，漲幅 1.82%。

今日盤面持續聚焦 PCB 族群，景碩今日在買盤挹注下，漲幅逾 3%，股價一舉衝破 50 元大關，攀近半年新高，台郡漲幅近 3%，股價再創 22 個月新高，其餘個股如敬鵬、定穎、健鼎也皆在盤上表現。

此外，電子五哥除鴻海表現強勁外，華碩、廣達、英業達也同是撐盤要角，華碩沿 5 日線上攻，漲幅 3%，廣達、英業達漲幅皆近 1%。

整體而言，台指期明日將結算，外資昨日加碼多單 470 餘口，目前多單共 45798 口，雖美中貿易戰協議未明，但國際貨幣寬鬆政策延續，加上選舉行情，明日仍有機會拉高結算，台股可望挑戰前波高點 11668 點。