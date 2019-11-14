瑞銀預測：澳洲10年期公債殖利率將降至0.5%

瑞銀預估，隨著世界各國與國內經濟皆趨向放緩，目前是將資金投入債市的好時機，澳洲 10 年期公債殖利率，預計將可能於明年下降至 0.5%，拉動公債價格上升。

根據《彭博》報導，瑞銀策略師 Giulia Specchia 對於中美達成貿易協議並不樂觀，並認為美國取消中國商品關稅之可能性不大，另外，全球製造業景氣疲弱，除澳洲公佈之 10 月製造業採購經理人指數 (PMI)，由 54.7 降至 51.6 之外，其他世界主要經濟體，如德國及英國等，日前公佈之 PMI 指數，仍皆低於景氣榮枯線 50。

Giulia Specchia 認為，短期內將難以見到各國 PMI 指數回升，而當景氣風險升高時，投資人傾向將資金投入債市避險。另外，基於各種不確定因素，各國央行預期仍將採取寬鬆之貨幣政策。有鑑於全球低利率現象，預估將持續維持一段時間，此時正是購買債券的好時機。

雖然在過去幾個月，由於市場對於中美貿易達成協議、以及脫歐議題明朗化之期待，拉動澳洲 10 年期公債利率，於上週飆升至 3 個月高點 1.34%，自 8 月創下歷史低點 0.85% 以來大幅上漲，但於週三 (13 日) 則滑落至 1.27%。

澳洲公債殖利率走勢 (圖：Bloomberg)

今年以來，在央行進行三度降息後，澳洲基準利率已降至 0.75%。瑞銀預估，澳洲央行將有望於 12 月再度進行利率調降，並於 2020 年進一步調降利率至 0.25%。

瑞銀認為，在調降利率之前，央行亦有很大的機會，將一併採取其他寬鬆政策，例如利用公開市場操作，增加市場流動性。



(本文不開放合作媒體轉載)

