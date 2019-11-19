澳洲央行會議紀錄：考量低利率負面效應 維持利率不變

澳洲央行 (RBA) 於週二 (19 日) 公佈 11 月份會議紀錄，表示考量低利率可能造成的負面效應，決議維持利率水準不變，但是，未來為了刺激就業市場、以及達到目標通膨率，將可能於明年再次調降利率。

根據《彭博》報導，為了刺激就業及投資，並加速經濟成長的腳步，澳洲央行於今年 6 月以來，已進行了三次的降息，於 10 月時調降利率至歷史低點 0.75%。

但在 11 月 5 日最近一次的利率會議中，澳洲央行考量低利率對於儲戶情緒所造成的負面影響，決議維持利率水準不變。央行表示，由於全球金融市場之悲觀情緒已逐漸紓緩，若維持目前情勢不變，將有望推動全球經濟成長，因此，央行認為目前最好的做法，應是維持現行貨幣政策不變，並持續觀察市場反應。

僅管澳洲央行於今年以來，持續採取寬鬆貨幣政策，但目前低利率僅帶動了房市成長，對於刺激消費需求、以及增加消費者信心，皆尚未有所成效。

在央行利率決議之後，澳洲統計局於上週 (14 日) 公佈了 10 月份的就業報告，根據報告數據顯示，澳洲就業市場仍舊疲弱，除了失業率上升至 5.3% 之外，薪資年增長率亦只達到 2.2%。

澳洲期望提高通膨成長率至 2%-3% 水平，為了達到此目標，改善就業市場、提高薪資成長、以及刺激消費者物價，為目前澳洲政府的當務之急。央行預估第三季澳洲經濟將為「溫和成長」，但就業市場中的「剩餘勞動力」問題，將可能持續好幾年。

澳洲聯邦銀行 (Commonwealth Bank) 資深經濟學家 Gareth Aird 認為，根據目前經濟數據，明年二月央行將很有可能再次實施利率調降。央行亦在會議紀錄中強調，儘管本次維持利率不變，但未來若有必要時，將進一步放鬆貨幣政策，以支持經濟的可持續增長。

會議紀錄公佈後，澳幣匯價應聲下滑，於周二 (19 日) 上午 11 時許，澳幣兌美元匯價為 0.6796，下跌 0.18%。

澳幣兌美元匯價 15 分鐘 k 線圖

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