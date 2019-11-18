ANZ報告：美中金融脫鉤風險上升 北京加快減少依賴美元腳步

分析人士說，美中之間持續的貿易緊張局勢，增加了兩個最大的經濟體之間，金融脫鉤的風險。此一過程仍在持續，北京悄悄地使其外匯存底多樣化，以減少對全球最大儲備貨幣美元的依賴。

ANZ Research 在最近的一份報告中表示，美中兩國金融脫鉤的風險正在上升，白宮考慮加大中國在美投資的限制，像是實施例如中國在美國的股票退市等措施。這家銀行稱，北京也透過分散外匯存底以應對風險，建立「影子儲備」。

北京可見的行動包括多元化外匯存底、減持美債、加購黃金等做法。

ANZ 在報告中表示，雖然中國仍有很大的外匯存底分配給美元，至 6 月時估計約為 59%，但多元化的步伐可能會加快。儘管尚不清楚中國外匯存底在不同貨幣中的確切分配，但澳新銀行相信，其中包括英鎊、日圓和歐元。

同時，北京正在逐步減少美國國債的持有量，直到 6 月被日本超越之前，中國一直是最大的美國外債持有國。星展銀行在一份報告中表示，自 2018 年達到頂峰以來，中國在過去 14 個月中，減少了 880 億美元的美債。

根據美國財政部的數據，6 月份中國持有 1.11 兆美元的美國國債。

同時，北京一直在進行黃金購買，依公布數據來看，官方黃金儲備在 10 月份已達到創紀錄的 1957.5 噸。

Pinebridge Investment 全球經濟學家 Paul Hsiao 表示，中國公司也極易受到美元匯率波動的影響，據稱中國企業發行逾 5000 億美元的公司債，其中大部分是美元計價。Hsiao 表示，在美元顯著升值下，導致許多中國公司必須出售資產，應對美元債務。

Hsiao 說：「在某種程度上，讓貨幣資產多樣化，非常符合習近平政府最近針對中美貿易關係，所做出的政治行動。」

ANZ 的報告認為，中國政府已經謹慎地將其離岸投資組合多元化，包括另類投資。

美元目前是世界上的儲備貨幣，據國際貨幣基金 (IMF) 估算，全球約 58% 的外匯儲備都以美元為單位，而全球債務中，約 40% 以美元計價。

標普全球評級亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 表示，包括中國及歐元區在內，較大的經濟體都想擺脫對美元的依賴。這些行動中，包括非美元計價的商品，讓儲備多樣化。