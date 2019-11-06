國安至上！FCC 嚴防華為設備安裝在美國軍事基地附近

《彭博社》週二 (5 日) 報導，美國聯邦傳播委員會 (FCC) 主席表示，FCC 計畫評估華為設備安裝地點，擔憂華為設備安裝在美國軍事基地附近。

FCC 主席派伊 (Ajit Pai) 接受專訪時提到：「如果任何不受信任的供應商設備安裝在一個接近敏感安裝的網路中，都會引起我的擔憂。」

派伊週二受訪時提到：「我顯然不能討論機密資訊，但我想說的是，如果考量無線網路部署位置，和這能對各種商業和非商業活動提供什麼資訊，可以想像，中國政府會有非常濃厚的興趣了解。」

11 月 22 日 FCC 將進行投票，擬禁止美企使用 FCC 普及服務基金 (USF) 資金，採購華為和中興通訊等視為國安威脅的設備，確保美國通訊網路安全。

美國 FCC 還將考慮如何動用自家資金，更換中國企業的設備，並提議補償美國農村電信運營商更換設備的費用。

派伊早前在一份聲明中寫道：「在 5G 和美國國家安全方面，我們承受不起冒險與僥倖。」

該聲明中提到：「美國網路即將升級至下一代無線技術（5G），我們無法忽視中國政府利用網路漏洞，從事間諜活動、植入惡意軟體和病毒，或者其它危及我們關鍵通訊網路的風險。」

派伊在 FCC 中領導著共和黨多數派，而民主黨人也支持對華為採取強硬行動，因此這項提案被認為幾乎肯定會通過。

派伊週二重申：「美國一直密切關注與其他沒有在 5G 網路中採取相同風險緩解措施的國家安全通訊的問題。」

派伊稱：「我們與國家安全和情報部門的一些合作夥伴，廣泛研究的一個問題是，如何處理一些國際線路上的通訊。而問題總是來到，我們如何應對目前存在的風險？」

儘管華為一直是美國國安問題焦點，抑是左右美中貿易談判的焦點之一。

派伊提到：「我們的管轄權不涉及任何貿易談判。我只能說，從我們的角度來看，我們要確保我們不會將聯邦資金用於任何不受信任的供應商。」

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