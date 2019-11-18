〈台泥集團法說〉國際中橡今年受中、印車市走疲衝擊 看好明年印度先回溫機率大

台泥集團旗下國際中橡 (2104-TW) 今 (18) 日舉行法說，總經理黃柏松表示，今年中國、印度碳黑事業受車市疲弱衝擊，獲利表現不佳，明年中國車市仍得觀望美中貿易戰發展，而印度市場可望優先回溫，他並認為，目前印度市場營運屬於短空長多。

國際中橡今年前 3 季稅後純益 15.37 億元，年減 41.6%，每股純益 1.58 元。黃柏松表示，今年前 3 季獲利大幅衰退，主要受到中國與印度車市需求疲弱影響，汽車銷量減少讓碳黑價格下跌，且第 2 季也認列旗下電池事業能元科技鋰電池庫存損失達 1 億元。

中國碳黑市場方面，黃柏松指出，中國經濟與車市成長力道放緩，今年前 3 季乘用車銷量年減 12%，且連續 13 個月負成長，加上碳黑同業擴產，導致產能過剩情況惡化，獲利因此大幅衰退，目前中國碳黑產能共 780 萬噸，啟動中的產能共 500 多萬噸，真正銷售量約 400 多萬噸，供過於求壓力大，估 2023 年產能過剩程度將再加上 110 萬噸。

從產能利用率來看，黃柏松表示，去年中國碳黑市場產能利用率約 61.5%，今年上半年下降至 57.4%，且下半年維持下滑走勢，產業情況持續嚴峻，未來需求仍得觀望未來美中貿易戰發展。

印度碳黑市場方面，黃柏松指出，印度今年車市同樣疲弱，印度車廠第 2 季至第 3 季產能更年減 16%，9 月乘用車銷售量也較去年同期衰退 24%，加上印度啟動污染防治措施，對排放標準趨嚴，造成車市需求觀望。

不過，黃柏松表示，由於印度政府加大發展汽車工業的力道，在汽車工業市場排名已由 2004 年的 12 名，成長至去年的第 4 名，且印度政府將祭出企業減稅政策，有利後市發展，看好印度市場明年回溫機率大於中國，且將是短空長多。

電池事業能元科技方面，能元科技董事長張安平表示，能元科技電池新品研發延遲一年，直到今年才到位，目前還有 2 個電池在設計中，目前還沒有資本支出規劃。生技事業方面，孤兒藥權利金爭議，目前正進入仲裁階段，仲裁時間約需 1 年左右。

