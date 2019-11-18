〈台泥集團法說〉台泥董座張安平保守看明年 估與今年不會差太多

台泥 (1101-TW) 今 (18) 日召開法說會，去年純益創高，董事長張安平認為，今年獲利不會比去年差到哪裡，應還過得去，明年中國市場雖有公共建設等需求支撐，但南方有新產能加入，對營運保守看待，估不會與今年差太多。

至於歐非投資佈局，張安平則看好葡萄牙、象牙海岸明年表現，土耳其估已落底，明年將走揚。

展望中國市場價格走勢，張安平認為，第 4 季噸毛利表現不會比去年同期好，但過得去，其中，廣東、廣西市場與去年同期相近，貴州、西南地區價格則低於去年同期，明年預期將與第 4 季相近，最大弱點在於貴州地區的營運，恐進而影響西南、雲南甚至廣西等區域，將持續關注後續情況。

台泥受惠中國供給側改革政策，價量齊揚，去年稅後純益 212 億元，每股純益 4.37 元，同創新高，今年前 3 季稅後純益也達 177 億元，每股純益 3.24 元。對於今年全年獲利表現，張安平回應，去年盈餘是有史以來最高，幾乎是第二高的翻倍，今年不會比去年差到哪裡。

展望明年，張安平表示，中國政府加強公共工程與交通運輸基礎設施，以利減緩貿易戰可能的衝擊，使水泥產業持續穩定，但南方有新產能加入，為市場帶來不確定性，需要時間進行調整，對明年營運保守看待，但不會與今年差太多。

至於循環經濟與綠能事業才剛啟動不久，還需 1 至 2 年時間，盼未來能成為營運的另一隻腳。

台泥近來積極佈局歐非市場，在去年土耳其、今年葡萄牙等新投資的產能加入後，總產能已由先前的 7400 萬噸，達到破億噸規模。目前台泥在歐非市場佈局包括土耳其、葡萄牙與象牙海岸。

張安平指出，今年前 3 季台泥認列土耳其與葡萄牙廠投資已轉正，土耳其市場表現仍不佳，但估已落底，明年營運可望走揚；葡萄牙今年表現不錯，明年也將正向成長；象牙海岸明年開工後，也可望為營運帶來正面挹注。

另外，台泥也持續積極發展環保事業，今年陸續取得固危廢處理執照及水泥窯協同項目，目前固危廢處理產能進度方面，貴港規劃年產能 33 萬噸，預計年底前完成 20 萬噸；安順截至 10 月底已處理 5.1 萬噸，規劃年產能達 6.6 萬噸。

至於轉投資和平電廠方面，張安平表示，由於今年煤價低，電廠轉投資收益佳，明年營運得視煤價表現，但預估也將維持平穩，轉投資和平電廠收益可望與今年相近。