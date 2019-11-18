可折疊手機中國市場先開打 三星、華為均迅速銷售一空

在全球最大的智慧型手機市場之一的中國，三星和華為正上演一場可折疊手機的激烈競爭。

三星於 11 月 8 日在中國推出 Galaxy Fold 之後，華為緊接著於 11 月 15 日發布了 MateX。

三星首批的 Galaxy Fold 手機於 11 月 8 日在中國兩家主要的電子商務平台阿里巴巴和京東發售後的兩秒鐘便宣告售罄。第二批也在 11 日的購物節中售罄。 然而，官方並沒有透露 Galaxy Fold 銷售的確切數量。

另一方面，華為的 Mate X 於 11 月 15 日在線上商店上架後，也在短短一分鐘內就被搶購一空。華為也宣布將在每個星期五上午 10:08 出售 Mate X。

Galaxy Fold 是三星首支可折疊手機，折疊後的尺寸為 4.6 寸，展開時為 7.3 寸。其雖在四月份發布之前被發現關於螢幕的缺陷，但在經過加固程序後，該產品的銷售數字並沒有因缺陷等爭議受到顯著影響。

Mate X 也是華為首款可折疊手機，手機前部為 6.6 寸，後部為 6.36 英寸。展開後，即可變成具 8 寸顯示器的手機。其在中國的售價為人民幣 16999 元，較 Galaxy Fold 高出 1000 元。

由於華為先前曾建議其客戶不要在低於攝氏 5 度的溫度條件下展開 Mate X，因此 Mate X 也存在耐寒性等品質爭議。

一些智慧型手機專家指出，在包括北京在內的中許多中國地區，冬季的氣溫動輒低於零下 5 度，因此華為似乎過早推出了 MateX。

儘管對 Mate X 的品質仍存在爭議，但專家推測，中國消費者的愛國情操可能有助於提高 Mate X 的銷量，藉此減輕因美國制裁對對華為造成的影響。

調研機構 Counterpoint Research 指出，華為於第三季出貨了 4150 萬部智慧型手機，共佔中國市場的 39.8%。