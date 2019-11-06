三星在中國開賣Galaxy Fold 售價近新台幣7萬元

三星今 (6 日) 在上海進博會會場，公布了折疊手機 Galaxy Fold 在中國的銷售計畫，售價人民幣 15999 元 (約新台幣 6.9 萬元)，並將於 11 月 8 日上午 10 點正式發售。

Galaxy Fold 擁有兩塊顯示螢幕，其中主螢幕尺寸為 7.3 英吋，這是三星迄今為止尺寸最大的手機顯示螢幕，視覺效果媲美平板電腦。

三星最早定於今年 4 月 24 日，在上海發表這款新機。但手機交由媒體評測期間，發現螢幕問題，因此用了幾個月進行修復，之後才於南韓重新上市，但時間已來到 9 月。此外，由於這款手機為全球限量，因此並沒有在台灣的銷售計畫。

Galaxy Fold 在中國推出的時機，正搶在華為之前。華為預定 15 日在中國大陸推出首款折疊智慧手機 Mate X，預計揭開中國市場折疊手機和 5G 手機的激烈競爭。

三星指出，本次推出的 Galaxy Fold，可以實現螢幕多視窗任務處理，即使用者可以在一個螢幕上同時查看 3 個 APP 的內容，比如一邊看線上視頻，一邊和朋友聊天，還可以同時流覽網頁，互不干擾。

折疊之後，Galaxy Fold 還擁有一塊 4.6 英吋 Super AMOLED 封面螢幕，它主要任務是接打電話、回復資訊等等。

在配置上，Galaxy Fold 搭載高通驍龍 855 旗艦，配備 UFS 3.0 快閃記憶體，電池容量為 4380mAh，內置人工智慧助手 Bixby。

此外，Galaxy Fold 配備了 6 顆鏡頭，封面螢幕上配有一個 1000 萬像素 F2.2 光圈前置鏡頭，後置搭載了 1600 萬像素 F2.2 光圈的超廣角攝像頭、支援光學防手振的 1200 萬像素標準廣角攝影鏡頭和 1200 萬像素長焦鏡頭。

展開之後，主螢幕搭載 1000 萬像素的廣角鏡頭和 800 萬像素景深鏡頭。