華為第二代Mate X專利曝光 搭配手寫筆成亮點

華為 Mate X 還沒正式上市，已有國外科技網站曝光華為正在申請的第二代 Mate X 折疊螢幕手機專利。目前為止只能了解到與第一代最大差異就是多出一支手寫筆，它在側邊預留手寫筆的收納槽，預計將會帶來更加舒適的使用體驗。

資料來源: LETSGO DIGITAL

根據 LetsGoDigital 顯示的圖片來看，華為第二代 Mate X 在外觀上與第一代相差不大。至於何時能面市，在第一代 Mate X 還未推出之下，可以預估最快也要等明年才會上市。

今年年初，華為公布旗下第一款折疊螢幕手機 Mate X。但基於種種原因，該機至今還未能上市。不過在昨 (26) 日華為 Mate 30 系列的發布會後，華為消費者業務 CEO 余承東表示，華為 Mate X 折疊螢幕手機在今年年底前一定會上市。

(圖片: AFP)

根據之前釋出的相關消息，華為 Mate X 折疊螢幕手機採用 8 英吋 OLED 螢幕，而手機折疊後可以形成前後兩個螢幕，其中主螢幕為 6.6 英吋，副螢幕為 6.36 英吋。

Mate X 將搭載華為最新推出的麒麟 990 晶片，支援 5G 網路，有 6GB、8GB、12GB 三種 RAM 及 128 GB、256 GB、512 GB 三種儲存容量可供選擇，售價約在人民幣 15000 元左右。