股市傳佳音，債券部位這樣調整

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美貿易磋商再傳佳音，雙方同意未來將分階段取消加徵關稅，全球股市歡慶上漲 0.83%；唯後續白宮內部態度分歧，壓抑部份市場情緒，美股上漲 0.85%；

2. 日本在 2016 年之後首次傳出將擴大公共支出計畫，以刺激經濟成長及應對重大天災，日股上漲 2.37%；

3. 歐元區 10 月份 Markit 綜合採購經理人指數數值優於預期與前值，零售銷售年增率也從前期的 2.1% 回神至 3.1%，歐洲股市上漲 2.09%。

新興市場

1. 中國人民銀行推出利率 3.25% 的一年期中期借款便利（MLF），金額高達 4 千億人民幣，利率相較上期下降 0.05%，被外界視為變相降息，中國股市上漲 3.10%；

2. 泰國央行於 6 日宣佈降息 1 碼，同時鬆綁資金流出規定，望控制強勢泰銖近期的漲勢；

3. 巴西法院可能釋放前總統魯拉的消息，為年金改革添上不確定性，拉丁美洲股市下跌 2.91%。

債券市場

1. 雖中美貿易關係仍存不確定性，但無礙投資情緒好轉，美國公債殖利率反彈，債券全面下跌，美國政府公債下跌 0.90%；

2. 雖泰國央行如期降息，但巴西政府油田標售無法吸引國際能源大廠參與，及穆迪下調印度主權債信評展望，由穩定降為負面，打壓新興市場債券表現，下跌 0.80%。

原物料、匯率

1. 聯準會降息預期降低，而歐洲央行新總裁仍維持較為寬鬆的態度，推動美元升值 1.15%；

2. 雖全球仍維持較為寬鬆的貨幣政策，但受到投資情緒好轉影響，金價下跌 3.66%。

資料來源: Bloomberg, 2019/11/11（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/11/08）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/11/11（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/11/08）

三大市場關鍵事件及分析

1. 資金潮襲來，風險資產反彈

受到聯準會降息與重啟資產購買影響，全球金融壓力大幅下降，主要國家股市普遍表現優異。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 全世界指數，2019/11/07。

2. 美國公債宜短不宜長

聯準會短期內再次降息機率較低，美國短期國庫券殖利率下降趨勢恐暫時告終，長天期公債殖利率有隨著經濟數據升高的可能。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/11/07。

3. 股息誘人，俄羅斯股市漲勢猛

儘管油價表現平平，但受到本身企業獲利良好與股利率較高的優勢帶動，俄羅斯股市表現暫時與油價脫鉤，獨自創下近六年新高。

資料來源：Bloomberg，採俄羅斯 RTS、中國滬深 300、印度 SENSEX 與巴西聖保羅證交所指數，「鉅亨買基金」整理，2019/11/08。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/11/07。

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