IPhone 11新機上市中國銷售捷報 一掃去年陰霾

儘管美中局勢緊張，中國消費者似乎又見到重新擁抱蘋果 iPhone (AAPL-US) 的跡象。據彭博統計，蘋果手機於 9 月、10 月在中國總共銷售 1000 萬台，中國資通研究院也表示，新機相較於舊機出貨較為強勁，其中 IPhone 銷量相較於去年秋季同期已成長 6%，顯示新機 IPhone 11 銷量優於前一代，一掃去年銷量不佳的陰霾。

從數據顯示可以發現，IPhone 11 除了銷量優於前一代， 蘋果在中國仍存在競爭力，特別是，中國市場是蘋果僅次美國的獲利來源，蘋果勢必要捍衛當地市佔率。

回首去年，IPhone 10 在中國銷量不如預期，華為與小米以性價比高等優勢從中獲取蘋果因銷量下滑所失去的市佔率。

在全球競爭方面，在 IPhone 11 推出之前，更在和三星、華為的競爭中，失去一部分市占率；在 IPhone 11 推出後，執行長庫克表示，除了新機發布外，另外搭配舊機換新機與月租計畫來增加 IPhone 11 的銷售。

此外，蘋果 IPhone 11 電池的性能升級與售價降低，也讓產品增加競爭力，並以拍照功能切入市場，試圖與 Google(GOOGL-US) 和華為競爭，以銷量等資訊來看，新機策略奏效。

然而，蘋果仍面臨許多挑戰，硬體方面要面對華為、小米與三星等競爭者；軟體則因蘋果商業模式轉型，將納入串流平台機制如 AppleTV 等，要面臨 Netflix(NFLX-US) 與迪士尼 (DIS-US) 等串流平台的激烈競爭。

雪上加霜的是，相關的串流服務在中國恐無法使用，如此蘋果不能運用在中國的優勢發展串流平台，對於串流平台的後進者而言，新事業的發展將會更加困難。

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