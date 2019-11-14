iPhone進入超級循環 外資看好鴻海後年賺逾1股本

鴻海 (2317-TW) 法說會後，亞系外資出具報告，看好 iPhone 將進入新一輪的「超級循環」，加上 2-3 年內營益率可望提升 1 個百分點，上調明後年每股純益預估至 9.7 元、10.17 元，並維持買進評等，目標價由 105 元上調至 112 元。

亞系外資指出，今年蘋果推出新 iPhone 以來，市場正向看待，預期明年 3 月推出的 iPhone SE2、9 月推出的 5G 版 iPhone 買氣可望延續，可望重啟 2016-17 年的 iPhone 超級循環。

亞系外資補充，2016 年下半年 iPhone 銷售優於預期，2017 年 3 月蘋果推出不同顏色的 iPhone7/7S，接下來就進入 OLED 版本 iPhone 的超級循環。

此外，亞系外資也看好鴻海經營團隊推動樹會優化，2-3 年將推升毛利率及營益率成長 1 個百分點，3-5 年內毛利率將達 10%，也將優化鴻海獲利，調升明後年每股純益預估 2-4%，看好後年更將賺進逾 1 個股本。

美系外資也看好鴻海成本改善將有助獲利，調升鴻海明後年的純益預估 6-9%，分別來到 8.3 元、8.88 元，不過，美系外資認為，鴻海在電動車等新的商業模式需要時間發酵，維持中立持有評等，目標價由 86 元調升至 95 元。