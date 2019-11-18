摩根史坦利：2020年全球經濟將有望回溫

根據《彭博》報導，由於中美貿易緊張關係逐漸紓緩，加上世界各國的貨幣寬鬆政策支持，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 預估，2020 年第一季，全球經濟將有望回溫。

摩根士丹利指出，中美貿易戰的不確定性，是導致全球經濟下滑的主因之一，而近期以來，中美兩國針對第一階段協商談判，已逐漸有所進展，而中美緊張關係的紓緩，可消除企業的不確定性，預計於 2020 年第一季，全球經濟有望擺脫連續 7 個季度以來的下滑，首度出現回溫，且摩根史坦利分析師預估，明年全球經濟成長率將有望達到 3.2%，成長幅度高於 2019 年預估之 3%。

其中，新興市場將是帶動全球經濟回溫的重要推手，而美國則是處於後景氣成長的階段 (Late-Cycle)，摩根士丹利預估，2020 年美國實質 GDP 成長率將為 1.8%，較 2019 年預估之 2.3% 滑落。

美國聯準會於今年以來，已持續降息 75 個基準點，貨幣寬鬆政策刺激消費市場，因此稍微減弱了因中美貿易戰所造成的負面影響。

但是，中美目前對於中國商品課徵關稅之議題，尚未達成共識，而川普總統雖要求中國向美國購買 500 億美元的農產品，但中國政府亦尚未證實同意。市場分析，若美國如期於 12 月 15 日開始，對中國進行下一階段的關稅課徵，則將會減緩全球經濟成長之速度，導致今年第 4 季之全球經濟成長率，將可能下滑至 2.8%，並且預估將要延後到 2020 年第三季，全球景氣才有望回溫。

除此之外，企業信用風險、以及明年美國總統大選之不確定性，亦是阻礙全球經濟成長之因素。

儘管如此，整體而言，中美貿易談判進展尚顯樂觀，上週四 (14 日) 白宮經濟顧問柯德洛 (Larry Kudlow) 宣稱，中美貿易協議已到達最後階段，並且有望順利達成共識，而中國官方媒體亦於週六 (16 日) 報導中指出，中美針對第一階段協議，進行了相當具有建設性的討論。

另外，世界各國貨幣以及財政寬鬆政策，亦推動全球經濟穩健成長，美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於上週三 (13 日) 聽證會時表示，美國經濟目前呈穩定回溫趨勢，而若此趨勢維持不變，將暫時不會調整利率，摩根士丹利預估，到 2020 年為止，聯準會將會維持利率水準不變，但是到 2021 年下半年，若通膨率達到 2.5%，才有可能採取升息政策。

綜合以上各點，摩根士丹利對於 2020 年全球經濟回溫，抱持樂觀態度。

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