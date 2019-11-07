FB加密幣負責人：比特幣是數位黃金 但不適合當貨幣

Facebook 加密貨幣專案負責人 David Marcus 週三 (6 日) 表示，比特幣是數位黃金，但它並不是一個好的交易貨幣。

Marcus 說：「我不認為比特幣是一種貨幣。由於比特幣波動性過強，它實際上不是很好的交易手段。我認為它是數位黃金。」

Marcus 表示，比特幣就像黃金一樣，因為投資人可以像使用黃金一樣，進行投資及持有，但比特幣價格太容易急劇波動，對需要跨境匯款系統的人們來說，就成為一個糟糕的選擇。

跨境匯款系統，正是 Facebook 希望利用 Libra 加密貨幣和 Calibra 數位錢包瞄準的關鍵市場。Marcus 強調，與比特幣不同，Libra 的價格會與美元及歐元等貨幣掛鉤，這將有助於其保持穩定。

Marcus 表示，Libra 樂於接受監管，比特幣之所以沒有獲得監管，是因為人們不認為這是個交易媒介，它只是一個與其他市場無關的投資類別，因此不會特別帶來威脅。

自從 Facebook 在 6 月宣布推出加密貨幣計畫之後，Marcus 就成了 Libra 加密貨幣和 Calibra 數位錢包的最重要代言人，並頻頻亮相，包括參加美國參議院的聽證會，以爭取外界支持。

Marcus 強調，Libra 推出的目的，與比特幣完全不同。比特幣價格的變動實在過大，致使人們不使用它來付款。

Marcus 解釋，Libra 是要做為支付系統運作，使人們能在全球範圍內，使用現代的金融服務及數位貨幣，並不是接管世界並控制所有人。

在回應個人數據隱私和保護疑慮時，Marcus 說，Facebook 和其 Calibra 錢包的數據不會混用，公司在 Calibra 和 Facebook 之間建立了非常強大的防火牆。