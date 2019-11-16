美股大漲 但股票型基金今年仍呈淨流出

根據週五 (15 日) 投資銀行美銀美林最新公布的數據顯示，美股近期持續刷新歷史新高，但到目前為止，今年股票型基金卻仍呈現淨流出。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 統計指出，截至 11 月 13 日當週，股票型基金流入達 97 億美元。其中，有 146 億美元流入 ETF，而共同基金則是流出 50 億美元。同時，債券型基金繼續看到不同類型的資金流入。

即使美股從 2018 年底的大跌之後回升，股票型基金的大量資金流出仍是市場主要寫照。標準普爾 500 指數今年以來漲幅超過 24%，而道瓊工業平均指數上漲近 20%。

在下圖中，美銀美林用比喻來簡單形容資金流動：今年以來，從股票型基金流出的每 100 美元中，在過去 3 週中就已返回 15 美元。

分析師們還指出，流出美國股票型基金並轉向全球其他地區的趨勢也仍在繼續，今年以來流出量已達 1230 億美元。即使在最近一週，美國基金仍少量流出 4 億美元，而日本也有相同數額的資金流出。

數據顯示，歐洲連續第 4 週流入，價值約 15 億美元；而新興市場則是 41 週來最大的流入，為 33 億美元。

此外，過去 10 週內流入金融產業的資金總額為 61 億美元，是 2018 年 3 月以來最多。