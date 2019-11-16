美股盤後 — 美股再寫輝煌 道瓊刷歷史新高 首度突破 28000 點

週五 (15 日) 美國官員接連釋出利多消息，即將敲定美中貿易協議，10 月零售經濟數據優於預期，美國消費表現穩定，消除投資者對經濟可能衰退的擔憂。

多家美企股價牛氣沖天，包括蘋果、微軟、Alphabet、迪士尼、沃爾瑪、應用材料均站上歷史高位，推動美股再寫輝煌，四大指數同步刷歷史新高，道瓊指數首度突破 28000 點。

道瓊連續第四週上揚，本週漲幅 1.2%，那指連續第七週揚升，週漲 0.8%。標普連續第六週走高，週漲幅達 1.9%，這是繼 2017 年標普完成連續八週收紅後的最長連漲。

週五 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 23.83 點，或 0.77%，收 3120.46 點。

那斯達克指數上漲 61.81 點，或 0.73%，收 8540.83 點。

美股道瓊指數上漲 222.93 點，或 0.80%，收 28004.89 點。

費城半導體指數上漲 15.34 點，或 0.89%，收 1742.93 點。

標普 11 大板塊僅材料板塊下跌，醫療保健漲幅最高，其次為資訊科技與消費服務板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股除亞馬遜外全數大漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.19%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.87%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.86%；臉書 (FB-US) 上漲 1.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.86%。

在蘋果創歷史新高後，其平均目標價低於當前股價約 10 美元後，迫使摩根大通、Piper Jaffray 和 Wedbush 競相提高蘋果目標價。

華爾街分析師們看好蘋果近 10 億的龐大 iPhone 安裝基數隱含的廣告業務營收、服務營收、iPhone 11 優於預期的銷售與 5G 手機即將帶來的超級週期需求。

應用材料最新財報顯示，明年首季財測遠優預期，暗示半導體景氣將強勁復甦，激勵應財 (AMAT-US) 股價大漲，推動費半同步走高。然而，Nvidia 財測預告遊戲晶片業務疲弱後，其股價下跌 2.67%。

摩根大通認為 5G 手機浪潮推動下，高通 5G 相關設備營收將自明年開始加速增長，將其股價稱為首選股票，維持買入評級，高通 (QCOM-US) 週五股價上漲 0.36%。

科林研發 (LRCX-US) 上漲 3.12%；AMD (AMD-US) 上漲 0.55%；美光 (MU-US) 上漲 1.94%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.26%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.29%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.69%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.78%。

金融股集體上揚。花旗 (C-US) 上漲 0.75%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.58%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.58%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.66%。

其他焦點個股

Nike (NKE-US) 宣布連續第 18 年提高股息，自先前的 22 美分股息升 11% 至每股 24.5 美分，此消息激勵其股價上漲 1.94 % 至每股 93.04 美元。

最新 13 F 報告中揭露，股神巴菲特減持蘋果，首度購入家具零售業 RH 股票，成為其第四大股東，激勵該公司股價大漲 7.58%。

為響應國家政策與降低貿易戰風險，阿里巴巴 15 日啟動香港 IPO ，發行 5 億普通股，每股不超過 188 港元，並擬 26 日掛牌上市，推動阿里巴巴 (BABA-US) 週五股價上漲 1.53%。

關鍵經濟數據

紐約 Fed 製造業指數報 2.9，預估 6.0，前值 4.0

美國 10 月零售銷售月增率報 0.3%，預估 0.2%，前值 - 0.3%

美國 10 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預估 0.4%，前值 - 0.1%

美國 10 月工業產出月增率報 - 0.8%，預估 - 0.3%，前值 - 0.4%

華爾街分析

週五美中貿易利多消息與零售銷售數據優於預期，推動美股四大指數寫下歷史新高。

美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 與美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週五接續表示，美中很快將敲定第一階段協議。

Smith Capital Investors 創始人 Gibson Smith 說：「我們很高興即將達成協議。這將消除貿易談判桌上一些不確定性。」「遺憾的是，美中多次傳出要達成協議，但是事實卻不是如此。因此，這仍然是一個非常受貿易頭條消息驅動的市場。」

美股近期屢創新高，但出現一項不利指標顯示，標普、道瓊與那指相對強弱指數 (RSI) 均超過 70，顯示美股陷入超買現象。

RBC Capital Markets 美國股票策略主管 Lori Calvasina 對年底回調發出警告，呼籲投資人不要在短期內盲目追價，看漲投資人因害怕錯過恐荒 (FOMO) 心理導致股價持續攀高。

Lori Calvasina 堅持標普 500 指數的年終目標為 2950，比當前交易價低約 5%。