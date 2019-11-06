歐元區10月服務業PMI報52.2 優於市場預期

IHS Markit 在今日 (6 日) 公布 10 月歐元區服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 52.2，高於上個月的 51.6，也優於預期的 51.8。

另外，歐元區 10 月綜合 PMI 終值也有所上升，由前值的 50.1 升至 50.6，高於市場預期的 50.2。

IHS Markit 歐元區綜合 PMI 圖片：IHS Markit

縱觀其他歐元區成員國，德國 PMI 綜合指數升至 48.9，創下 2 個月來新高，但仍維持在 50 以下。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，10 月歐元區活動仍然接近停滯，訂單下降意味着第四季仍傾向於持續收縮，Chris Williamson 認為：「令人擔憂的是，10 月份的增長幾乎停滯，意味著企業有需要增加更多新的業務，同時防止承受進一步裁員和部門裁減的壓力。」

Williamson 說道：「就近期的前景而言，很大程度上取決於諸如美中貿易戰的關稅問題，以及英國脫歐等地緣政治問題，我們持續關注將於 12 月 12 日舉行的 ECB 利率會議，以評估 ECB 進一步的刺激意願。」

Williamson 表示：「儘管 PMI 數據仍然令人失望，但我們認為，實體經濟仍需要時間來等待 ECB 近期貨幣寬鬆政策發酵，而 ECB 也可能會等到 2020 年初才會再進一步採取行動。」