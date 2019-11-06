歐元區10月服務業PMI報52.2 優於市場預期

IHS Markit 在今日 (6 日) 公布 10 月歐元區服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 52.2，高於上個月的 51.6，也優於預期的 51.8。
另外，歐元區 10 月綜合 PMI 終值也有所上升，由前值的 50.1 升至 50.6，高於市場預期的 50.2。
縱觀其他歐元區成員國，德國 PMI 綜合指數升至 48.9，創下 2 個月來新高，但仍維持在 50 以下。
IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，10 月歐元區活動仍然接近停滯，訂單下降意味着第四季仍傾向於持續收縮，Chris Williamson 認為：「令人擔憂的是，10 月份的增長幾乎停滯，意味著企業有需要增加更多新的業務，同時防止承受進一步裁員和部門裁減的壓力。」
Williamson 說道：「就近期的前景而言，很大程度上取決於諸如美中貿易戰的關稅問題，以及英國脫歐等地緣政治問題，我們持續關注將於 12 月 12 日舉行的 ECB 利率會議，以評估 ECB 進一步的刺激意願。」
Williamson 表示：「儘管 PMI 數據仍然令人失望，但我們認為，實體經濟仍需要時間來等待 ECB 近期貨幣寬鬆政策發酵，而 ECB 也可能會等到 2020 年初才會再進一步採取行動。」