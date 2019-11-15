10月國銀人民幣存款餘額跌破2600億元 創逾5年半來新低

台灣央行今 (15) 日公布 10 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為人民幣 2597.62 億元 (以下金額均為人民幣)，是連 2 個月下滑，較上月續減 51.9 億元，減幅 1.96%，並創 2014 年 3 月以來新低。

央行指出，10 月外匯指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月減 43.07 億元至 2287.39 億元，國際金融業務分行 (OBU) 也較上月續減 8.83 億元。

其中，OBU 減少，主要是因公司將人民幣存款轉為美元存款，令資金從人民幣撤出到其他外幣；而 DBU 減少主要是來自法人戶的變化，個人戶變動相對小，個人戶僅約減少 1 億元，法人戶減少 42 億元。

央行分析，法人戶 DBU 減少有三個原因，第一，退休基金機構投資人將其人民幣資金匯出以投資國外債券、或投資人民幣計價基金，或轉換成其他外幣如美元，第二，投信匯出投資國外有價證券，第三，企業將大陸資金借貸給關係企業。

另一方面，10 月 OBU 匯款總額續減 97.76 億元來到 406.26 億元，較上月減幅 19.4%，央行說明，主要是因台商資金調度金額下降；至於 DBU 匯款也續減 8.79% 至 608.79 億元，則是因人民幣債券和基金等新增和贖回活動減少。

央行今日也公布最新銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，1 個月期為兆豐銀 2.1%、3 個月為兆豐銀 2.4%，6 個月為永豐銀 2.58%、9 個月為日盛銀 2.45%，而 1 年期是陽信銀的 2.65%，利率仍處在下降趨勢。

央行說明，10 月人民幣兌美元共升值 1.32%，而台幣對美元升值達 1.9%，顯示台幣表現較人民幣強勁。

台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次於香港的 6234 億元，高於新加坡 1150 億元和南韓 90 億元。