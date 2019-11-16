IC設計新創NUVIA完成A輪融資 目標瞄準英特爾、超微

週五 (15 日) 由三位前蘋果 (AAPL-US) 工程師成立的半導體新創 NUVIA 宣布完成 A 輪融資，該公司成功自摩羯座投資集團 (Capricorn Investment Group)、戴爾技術資本 (Dell Technologies Capital) 及梅菲爾德基金 (Mayfield Fund) 等多家矽谷創投籌集 5300 萬美元，目標朝向英特爾 (INTC-US) 和超微半導體 (AMD-US) 等當前產業領導者。

NUVIA 成立於 2019 年初，由 John Bruno，Manu Gulati 和 Gerard Williams III 這三位曾經從事蘋果晶片開發的工程師合作創建，目標是重塑 IC 設計產業，為數據中心提供更加優異性能，豐富的晶片設計經歷為該公司帶來更大的競爭優勢，成立至今，他們已共同推動 20 多個晶片系統工程和設計作業，並獲得 100 多項專利。

NUVIA 執行長 Gerard Williams III 表示，公司的團隊目標為吸取教訓，自 iPhone 等小型設備設計出功能強大的晶片，並應用於大型、耗電的數據中心服務器。Williams 稱，NUVIA 最終目標是製造出比現有數據中心處理器更快、更節能、更安全的晶片。

摩羯座投資集團執行合夥人 Dipender Saluja 表示，下一代平台的運算密集型需求正在突破半導體產業的傳統限制，目前產業需要新的 IC 設計方法，以迅速提升晶片的性、效能增長。

Moor Insights & Strategies 分析師 Patrick Moorhead 表示，從 NUVIA 團隊每位創始人的豐富經歷來看，足以證明該團隊有能力成為強勁的產業競爭者。

Moorhead 說：「在接觸半導體產業的 30 年間，我所發掘的趨勢是，成功的晶片公司往往擁有如搖滾巨星般的優秀開發者。」

目前，NUVIA 的投資者包含戴爾技術資本的風投部門。作為英特爾最大的客戶之一，該集團總裁 Scott Darling 表示，無法評論戴爾是否會採用 NUVIA 晶片。