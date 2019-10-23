CPU市場廝殺激烈 Intel、AMD面臨削價競爭

Intel (INTC-US) 與 AMD(AMD-US) 在全球 CPU 市場上競爭正逐漸加劇，削價競爭的態勢已儼然成形，市場推測，隨著 AMD 積極在伺服器市場佈局，雙方削價將可能會反映到伺服器市場。

Intel 長期以來一直將 AMD 視為強大的競爭對手，AMD 對該公司的威脅集中於高階產品，包括伺服器高效能 CPU、雲端產品、Zen 架構處理器、7 奈米製程等。

Intel 最近發布了第十代 Core X 系列產品，價格僅為前代產品的一半，18 核心產品的價格從 1979 美元降低到 979 美元，而 14 核心、12 核心和 10 核心產品的價格也降低了約 40%。

Intel 表示，價格的調整主要是針對高端遊戲使用者和影像創作者，然而，消息人士表示，此策略也將阻礙 AMD 市佔率的成長，而 Intel 發起的價格競爭有望使整體 PC 及存儲晶片需求大增。

AMD 和 Intel 之間的競爭加劇也可能還會反映在伺服器市場上，AMD 在伺服器 CPU 市場上非常積極，該公司的伺服器 CPU 產品也相當受到市場歡迎，預期該產品價格的下降將拉抬數據中心和存儲晶片需求。

在不久的將來，價格南有機會回復到原先水準。而市場仍有共識，在庫存調整之前，價格將一直維持現有水平直至今年 12 月。在明年，隨著越來越多的新 CPU 產品上市，存儲晶片需求亦將同步提升。