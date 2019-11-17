〈觀察〉二因素干擾 工具機業受惠東南亞建廠需求時程持續推遲

受美中貿易戰影響，許多廠商紛紛將生產基地由中國，轉移至越南等東南亞地區，業界原預期，到越南等地設廠的設備需求，最快將從今年下半年起逐步發酵。不過，由於廠商觀望氛圍濃厚，加上東南亞當地廠房的設備需求，大多以中低階產品為主，也使國內工具機廠接單動能續疲，需求發酵的時間點延後至明年。

在美中貿易戰衝擊下，工具機產業從去年下半年起需求轉弱，產業景氣瞬間從上半年的高峰滑落，短期來看，工具機廠商接單明顯轉弱，但將時間拉長來看，企業將生產基地轉移至越南的建廠設備需求，將為工具機產業帶動新一波成長動能，也因此，業者大多看好，美中貿易戰對工具機而言，是短空長多。

業者原先預期，從貿易戰開打時間推算，越南建廠需求將從今年下半年起浮現，工具機產業也正好歷經為期一年的景氣循環，將順勢在東南亞設廠需求推升下，迎來景氣回溫。不過，業者對建廠相關設備需求的預期貢獻時程，卻一延再延，且看法不一，從起初的今年下半年、到第 4 季，再到明年第 1 季、甚至下半年。

探究其中原因，由於美中貿易戰開打後，雙方爭端從去年下半年起升溫，若廠商決定轉移生產基地至越南，包含建置產能、擴廠或建廠及人員培訓等，至少需 1 年時間，且有許多企業在貿易戰開打初期，仍採取觀望態度，還在等待雙方進一步協商結果出爐後，才要開始啟動建廠佈局，需求發酵的時間點也因此一再延後。

另一方面，業界先前也看好，此波美中貿易戰帶動的設廠需求，將推進工廠智慧製造轉型腳步，進一步拉升對自動化等高階產品的需求，但由於目前企業轉移至東南亞的產能，對設備的需求大多仍以中低階產品為主，對智慧製造的需求不如預期明顯，也使國內以高階產品佈局為主的工具機廠接單動能持續疲弱。

而從今年歐洲工具機展 (EMO) 參展情況來看，中國、韓國廠商素質都較先前提升，產能、體質進入調整階段，智慧製造長期趨勢不變，甚至越加確立，只是在美中貿易戰時而傳出停戰、時而又重燃戰火的情勢下，市場不確定氛圍始終濃厚，對於廠商朝智慧製造轉型的佈局，在在都增添了未知數。