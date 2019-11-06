日本人力短缺問題嚴重 逾8成超商加盟主每週休不過一天

日本便利商店人手不足的問題嚴重，日本經濟產業省也為此，針對加盟主們進行了問卷調查。在整理結果後發現，有超過 85% 的加盟主們，在每週的休息時間不超過一天。這也突顯出目前日本便利商店的經營條件有多麼嚴苛。

為了解日本便利商店業界所遭遇的問題，日本經濟產業省的專家學者檢討會，在 8 月時進行了問卷調查。

在這回的問卷調查中，共有 3645 位的便利商店加盟主作出答覆。當中有 66% 的加盟主，在每週的休息時間不到一天。另有 19% 的加盟主在每週只休息一天。合計下來，共有 85% 的便利商店加盟主，在每週的休息時間低於一天以下。

日本人力短缺問題嚴重 逾 8 成超商加盟主每週休不過一天 (圖片：AFP)

而在另一方面，每週休息超過二天的加盟主，則只有 7% 的比例。這樣的結果，也突顯出日本的便利商店在經營上有多麼困難不易。值得注意的是，有 29% 的加盟主們表示，他們每天有超過 12 小時的時間，都在店裡忙碌。還有在 27 年來，每天從不間斷都要值大夜班的加盟主。

此外，有加盟主們提到愈趨嚴重的人手不足問題，還有與對手的競爭造成營收逐年減少等。而這些問題，也都使得日本便利商店的經營更加不易。

日本人力短缺問題嚴重 逾 8 成超商加盟主每週休不過一天 (圖片：AFP)

另外這次也針對 500 名的便利商店員工實施了問卷調查。在店面營運所面臨問題的複選題中，在多達 63% 的比例回答「人手不足」、33% 的比例認為是「深夜營業」，還有 28% 的比例認為是因為有「過多的商品廢棄」。

日本經濟產業省基於這次的調查結果，在專家學者檢討會上進行議論，並對便利商店經營改善的建言來作出整理。