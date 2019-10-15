超商省人力 全家將擴大導入自助結帳、智能咖啡機

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (15) 日宣布，將再開第二家科技概念店，董事長葉榮廷表示，超商受天氣影響大於景氣，行業戰略擬定不難，困難的是戰術，隨著人力越來越缺乏，超商店鋪勢將導入更多科技因應，包括自助結帳機、智能販賣機和智能咖啡機等，而台鐵 25 個站點也將導入自助結帳機。

葉榮廷說，超商沒有景氣問題，受天氣影響較大，不僅是氣溫，下雨下在平日或假日，也都有影響。

此次，全家第二次推科技概念店，是對第一代的技術進行改良，除推新一代智能販賣機，也首度測試 24 小時夜間營運新模式。

葉榮廷強調，去年推出首間科技概念店，經 1 年半測試，約近 60% 科技設備可有效降低店舖勞務，未來將針對測試優良的設備如自助結帳、智能咖啡機等，快速導入現有店舖，並透露接下來在台鐵的店鋪，均將佈建自助結帳機。

全家科技概念店，光是設備價值即超過 1000 萬元，第二家店占約 50 坪，較第一家店新推出 6 大新功能，包括智能販賣機、雙溫層販賣機、智能咖啡機、智慧零錢捐和智能客服，而夜間營運的模式首見，但僅開放部分空間。

全家定義科技概念店要做的是賣場延伸、並擴大商圈的服務範圍，葉榮廷強調，全家不會做無人店，只是人力減少下，未來可能採取大夜班共營方式。

全家近年來不斷思考用新科技解決問題，包括提升對內的效率、外部消費體驗，以及連接內外的智能供應，串接此三大區塊的是快速且精準的智能數據，科技概念店則作為重點實驗場域。