日本Yahoo成功買下ZOZO 目標成為日本網購龍頭

鉅亨網編譯陳達誠 2019年11月14號16點34分

日本「Z Holdings」(4689-JP) 在週四 (14 日) 宣布，該公司針對日本規模最大的流行服飾購物網站「ZOZOTOWN」營運公司「ZOZO」(3092-JP) 所進行的公開收購 (TOB)，已於 13 日時成功完成。應賣股票數量達 2 億 4592 萬 3177 股，大幅超過預期的 1 億 5295 萬 2900 股上限。因此，Z Holdings 也依照比例來進行股票收購。

由於這回公開收購已正式成立，Z Holdings 也在 13 日時將 ZOZO 收編為子公司。

(圖片：Google)

Z Holdings 是日本雅虎的控股公司，該公司於 2019 年 9 月時與 ZOZO 達成協議，也在 11 月 13 日止進行了股票公開收購。

根據 Z Holdings 在 11 月 14 日的公告結果，該公司取得 ZOZO 的 50.1% 股份，且於 11 月 13 日時將 ZOZO 收編為子公司。股票的取得費用超過 4007 億日圓。

ZOZO 創辦人前澤友作，日前在公開收購談妥後辭去公司社長一職。而他原本所持有逾 36% 的 ZOZO 股份，也在公開收購後降至逾 17%。

Z Holdings 喊出成為日本網購龍頭的口號，也希望藉由買下 ZOZO 來增加年輕的消費族群，以對抗日本亞馬遜及樂天 (4755-JP) 等強力對手。

另外昨 (13) 日傳出 Z Holdings 與 LINE(3938-JP) 將進行經營統合的消息，而這項傳聞也在 14 日獲得兩家公司證實。預計未來 Z Holdings 與 LINE 將共同成立新公司，並納入軟銀 (9434-JP) 體系成為子公司。