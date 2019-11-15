Fed：為紓解市場資金壓力 擴大長天期附買回操作規模

為了提供企業資金、以及增加金融市場流動性，聯準會宣佈，計畫將於近期執行 42 天期及 28 天期之附買回操作 (repurchase-agreement operation)。

根據《彭博》報導，紐約聯邦準備銀行於週四 (14 日) 宣佈，將擴大長天期附買回操作規模，增加 550 億美元。目的為使企業在年底之前有足夠資金，以支應貨幣市場之變動。

紐約聯準銀行計畫將於 11 月 25 日及 12 月 2 日，分別執行兩次的 42 天期附買回操作計畫，規模分別為 250 億美元及 150 億美元，另外，亦將於 12 月 9 日，執行 28 天期附買回計畫，規模為 150 億美元。除較長天期之附買回協議之外，紐約聯準銀行亦將計畫執行其他較短天期：13 天、14 天、15 天之附買回操作。

而目前所執行之隔夜附買回協議，則將繼續維持 1200 億美元規模。

除此之外，聯準會亦於上月宣佈，已指示紐約聯準銀行，自 11 月 15 日起至 12 月 6 日止，陸續購買總規模為 600 億美元之國庫券。此操作是為了對應 9 月中旬時，曾發生的流動性短缺問題，當時美國隔夜借貸利率突然由 2% 左右，飆升至 10%。

除短期國庫券之外，聯準會亦計畫購買 200 億美元之長天期公債。聯準會實施的各種資產購買計劃、以及附買回協議操作，皆是為了在年底之前，提供市場足夠的流動性，並且紓解貨幣市場融資壓力。



(本文不開放合作媒體轉載)