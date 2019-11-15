蘋果通過新專利：提升手指操作設備的便利性

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 一項專利申請，涉及一項手指感觸操作之設備。

蘋果持續致力於與手指感觸相關的設備專利，這些專利旨在與未來的混合實境 (MR) 頭戴式設備配合使用，自今年一月以來，蘋果已在此領域獲得了四項相關專利。

而此次蘋果通過之專利，也將提升未來使用手指操作設備的便利性，使用者可直接利用手部動作控制設備，而不須透過佩戴體積較大且操作性受限的特殊手套便可達成。

該專利將涵蓋一整個系統，該系統包括一個或多個與手指相關的電子裝置，例如具有 U 形外殼的設備，該設備將用於收集使用者透過傳感器輸入的指令並提供相對應的觸覺輸出。

此專利涵蓋的硬體諸如力度傳感器、眼鏡、頭盔、一個或多個攝影機、加速度計和其他傳感器組件，以及觸覺輸出設備的支撐結構，並能藉此支援 AR 及 VR 等功能。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

此專利中的特殊標記功能可以協助系統得知使用者在與系統互動的過程中，其一根或多根手指在虛擬工作臺上的位置。與此同時，系統也可以為使用者顯示相關的視覺內容。

使用者可透過提供力道或敲擊等動作輸入，進而與設備收集指令後輸出的視覺內容進行互動。

蘋果也暗示此手指設備未來也有機會與 Apple TV、遊戲設備、電視，Mac 等設備配合使用，並可用於實現智慧家庭的願景。

目前該專利僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。