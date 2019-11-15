金融時報：美中互不相讓 階段協議卡關

《金融時報》週五 (15 日) 報導，美中目前遲遲無法敲定協議文本，主因是雙方對智慧財產權、農產品採購與階段性取消關稅等問題存在意見分歧。

該報導透露美中階段協議最新進度，中國就同意保持匯率透明度、開放美國金融服務企業准入、放寬農產品貿易壁壘等方面的承諾相對容易達成，但美中雙方對智慧財產權、農產品採購與 (階段性) 取消關稅等問題僵持不下。

《金融時報》引述多位消息人士與近期外媒報導透露，美中雙方最大的癥結點在於，美國堅持要求中國同意在智慧財產權和強制技術轉讓方面採用更強硬的文本語言，此外，中國對於承諾購買特定數量的美農產品抱持謹慎態度。

其中一名消息人士透露，川普政府認為中國沒有做出足夠的讓步，來證明降低中國商品關稅的合理性。中國目前做法無疑會推遲未來幾天敲定第一階段協議文本的時程。

另一位消息人士則透露，美中貿易談判目前陷入角力戰，雙方呈現某種對峙狀態。

中國商務部發言人高峰週四重申取消加徵關稅對於中美雙方達成第一階段協議的重要性。高峰表示，中美貿易戰由加徵關稅而起，也應該由取消加徵關稅而止，這是中美雙方達成協議的重要條件。

美國總統川普週二 (12 日) 在紐約發表演說時警告，如果美中無法達成協議，將大幅提高對中國商品的關稅。

儘管多家外媒消息傳出雙方談判卡關，但白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 樂觀表示，雙方持續每日進行對話… 正如川普總統所言，我們將得到一項好的協議，邁向完成第一階段協議。