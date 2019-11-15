阿里巴巴為何赴港上市？馬雲：討好北京 規避貿易戰風險

《彭博社》週五 (15 日) 報導， 中國阿里巴巴聯合創始人兼前董事長馬雲認為，美中兩國若不小心，貿易戰或將持續開打 20 年，他還提到，阿里巴巴赴港上市是為了討好北京，同時規避貿易戰的風險。

反送中風暴未息之際，阿里巴巴即將在香港掛牌上市，計劃發行 5 億股普通股新股，籌集資金近 120 億美元。

外界疑問滿手現金的阿里巴巴為何要在香港上市呢？馬雲接受彭博專訪時提到，這次赴港上市是為了討好北京，同時規避貿易戰的風險。

在香港掛牌後，阿里巴巴在香港的股票可與 ADR 進行轉換。這也意味著，阿里巴巴將成為中國第一個同時在香港和紐約兩地上市的電商。

若有天阿里巴巴在紐約證交所被川普政府以直接或間接方式下市，該公司的損害能降至最低。

此外，馬雲受訪時還警告：「美中這兩個超級大國若不小心，美中之間的貿易動盪可能會持續 20 年之久。」

曾言美中貿易戰是「世界上最蠢事件」的馬雲稱：「我們必須非常非常小心。」「我們必須解決問題，我們不應該製造更多問題。」

這不是他第一次對美中貿易戰發表悲觀評論，去年 9 月中旬他就對美中貿易戰發出嚴重警告。

馬雲當時表示，發動戰爭很容易，停止戰爭卻很困難，美中貿易戰延燒的時間，會比預期更久，就算川普退休，這場貿易戰持續時間恐將長達 20 年。

馬雲在週五的報導中提到，儘管全面升級的貿易戰可能不會持續那麼長的時間，但接下來的二十年中，美中兩國關係可能會陷入僵局。他呼籲，兩國共同努力與共享技術相當重要。

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