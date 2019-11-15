演算法交易被迫追買消息面？美股期貨在庫德洛發言後上揚

即使是演算法交易，也可能趕不上當前市場的變化，過去幾小時的走勢又是一例。

美股週四 (14 日) 氣氛不佳，一系列頭條引發了對美中貿易協議的懷疑，致使股市走弱。然而，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 一番談話，完全逆轉了局勢。

庫德洛表示，美中貿易談判代表正透過電話會議保持密切聯繫，不久後有望達成協議。他強調，美中對話具建設性，談判氣氛不錯，雙方正在努力，協議「很接近，但還未完成」。

美股期貨走高 (圖表取自 Zero Hedge)

相關說法改變了美股收盤局勢，然後日本股市開盤不久後衝高，盤後美股期貨走強。算式交易趕緊追買股票。因此，在美股收盤後，並沒有實際發生什麼事，但道指期貨已經上漲 0.35%，而標普及那指 100 期貨，也向上爬升 0.4%。

自從川普提到，美中正在達成「第一階段」協議之後，道瓊指數已經上漲逾 1800 點，而離岸人民幣也幾乎循同樣腳步升值。

(圖表取自 Zero Hedge)

資深交易員抱怨，就像電燈開開關關，美中貿易協議情勢反反覆覆，讓人感到荒謬。

(圖表取自 Zero Hedge)

今 (15 日) 人民幣中間價小貶 8 點，離岸人民幣未隨消息面出現劇烈變化，在 7.004 附近上下震盪。

中國商務部在昨天的記者會上，再次重申取消加徵關稅對於中美雙方達成第一階段協議的重要性。高峰表示，中美貿易戰由加徵關稅而起，也應該由取消加徵關稅而止，這是中美雙方達成協議的重要條件。