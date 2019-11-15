蘋果出這一招 避免可能波及 iPhone 的 12 月新關稅

美國有線財經頻道《CNBC》週四 (14 日) 報導，蘋果正雇用美國總統川普的盟友，試圖避免遭受新一輪關稅的打擊。

週四一份遊說登記表顯示，蘋果正聘請於川普於華盛頓特區最親密盟友之一「米勒 (Jeff Miller) 」進行遊說，試圖避免 iPhone 零件和其他產品的關稅。

米勒 (Jeff Miller) 現為遊說公司「米勒策略 (Miller Strategies)」執行長，亦是美國總統川普競選團隊的資金籌募人，曾任能源部長培瑞 (Rick Perry) 昔日幕僚。

川普政府預定 12 月 15 日將對智慧型手機與筆電等電子產品加徵關稅。目前預計在美中即將簽署新協議下，12 月即將上路的新關稅計畫可能會擱置。但如果美中兩國沒有達成協議，新關稅可能在 12 月啟動。

川普政府預定 12 月 15 日將對智慧型手機與筆電等電子產品加徵關稅。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 上月已要求美國貿易代表署 (USTR) 進一步豁免對 Apple Watch 和 iPhone 零件的關稅。近期外媒傳出，美國總統川普預計和蘋果首席執行長庫克 (Tim Cook) 將一同參觀蘋果德州製造 Mac Pro 的工廠。

蘋果正聘請於川普盟友的消息傳出，顯示蘋果對加大力度避免可能上路的新關稅。

往例來看，蘋果不但積極爭取關稅豁免且豁免成功率還屢創佳績。

8 月川普稱，庫克提出了一個很好的理由讓蘋果很難支付關稅，因為蘋果的競爭對手三星不會面臨同樣問題，大部分三星產品製造地點都在南韓。

截稿前，蘋果發言人拒絕置評，米勒本人未回覆評論請求。