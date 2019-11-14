台股盤後—電金族群同走疲 開高走低 5日線得而復失

美股道瓊與標普 500 指數周三創高，激勵台股今 (14) 日由電子三雄領軍，同步開高，惟台積電、大立光盤中紅翻黑，鴻海午盤後也走弱，國泰金、富邦金等金融權值股同樣表現疲弱，台塑、台化雖站穩平盤上，也無力撐盤，指數開高震盪走低，終場下跌 17.41 點，收在 11450.42 點，成交量約 1311.08 億元，5 日線得而復失。

台股今日上市股中，僅電子設備、水泥、網通、造紙、百貨、電通、資訊收紅，其餘均收黑，其中電腦周邊設備指數表現最強、漲幅 0.77%，表現最弱則是汽車族群、跌幅 0.93%。

櫃買市場今日同樣開高震盪走低，終場下跌 0.7 點，以 142.4 點作收，成交量約 265.4 億元。上櫃指數部分，僅營建指數收紅，其餘均收黑，其中又以紡織族群表現最弱勢、跌幅 1.48%，其次為下跌 1.44% 的鋼鐵指數。

電子三雄方面，台積電開高走低，終場下跌 0.16%，收在 303.5 元，5 日線得而復失；股王大立光同樣開高走低，終場下跌 1.11%，收在 4470 元，跌破月線；鴻海早盤表現強勢，一度站上 91.4 元，重回 90 元整數關卡，惟午盤後賣壓出籠，股價紅翻黑，終場下跌 0.45%，收在 89.3 元，失守 10 日線。

鴻海早盤也強勢，鴻家軍也躍升盤面焦點，亞太電、建漢漲停作收，榮創、乙盛 - KY 漲幅近 5％，天鈺、台通、友威科、台揚、樺漢漲幅逾 2%。

IC 設計九暘連 3 日漲停作收，世紀大漲逾 8%，茂達、類比科也有超過 2% 的漲幅。被動元件族群方面，國巨表現續強，大漲 5%，領軍天揚、大毅、聚鼎、華新科、奇力新收紅。

LED 同樣表現亮眼，晶電大漲逾 9%，億光漲幅也超過 5%，佰鴻漲逾 4%，光磊、宏齊、東貝也有超過 2% 的漲幅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，新台幣昨與今日連續貶值，跌破月線支撐，資金派對確定結束，後續外資操作可能轉趨保守，台股還是有一定壓力存在，短線指數雖在月線獲一定支撐，但近期下跌有量、反彈量縮，顯示價量背離，短線很難有強勢表現，估將在月線附近震盪整理。