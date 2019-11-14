外資回頭轉買 期現貨再度不同調 三大法人共買超37.43億元

台股今 (14) 日開高震盪走低，下跌 17.41 點，收在 11450.42 點，成交量約 1311.08 億元，5 日線得而復失。三大法人方面，外資回頭轉買、買超 43.02 億元，投信買超 1.91 億元，自營商賣超 7.5 億元，共買超 37.43 億元。惟外資期現貨操作仍保守，期貨持續減碼多單 1452 口。

台指期部分，外資多單未平倉口數降至 48476 口；投信則回補空單 894 口，空單未平倉口數降至 20459 口；自營商增持空單 332 口，空單未平倉口數增至 1142 口。

外資今日買超集中電子股，除買超鴻海、晶電上萬張外，買超上千張電子股包括廣達、國巨、和碩、緯創、聯電、華通、燿華、億光、南茂、康舒、華碩、華新科、建準、神達、正崴、力成；除元大 S&P 原油正 2 獲外資大買上萬張外，元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、群益深証中小等陸股 ETF，也獲外資青睞。

外資買超最多則是鴻海、大買 40614 張，第 2 名元大 S&P 原油正 2、買超 21500 張，第 3 名晶電、買超 14513 張，第 4 至 10 名依序為廣達、國巨、中信金、和碩、緯創、聯電與華通。

外資賣超方面，賣超最多為群創、遭大賣 17917 張，第 2 名為友達、賣超 16885 張，第 3 名為元大台灣 50 反 1、賣超 9544 張，第 4 至 10 名依序為南亞科、新光金、臺企銀、京元電子、元大金、玉山金與嘉聯益。

國泰證期分析師蔡明翰指出，新台幣昨與今日連續貶值，跌破月線支撐，資金派對確定結束，後續外資操作可能轉趨保守，台股還是有一定壓力存在，短線指數雖在月線獲一定支撐，但近期下跌有量、反彈量縮，顯示價量背離，短線很難有強勢表現，估將在月線附近震盪整理。