台股盤中－權值股走弱 鴻家軍出頭撐盤 回測月線支撐

美股周三漲多跌少，台股今 (14) 日早盤同步跟漲，惟受港股拖累，台積電、大立光表現疲弱，加上台塑四寶、金融權值股走弱，權值股僅剩鴻海撐盤，指數開高走低，盤中紅翻黑，最低跌到 11424 點，回測月線，今日預估量約 1500 億元。

鴻海第 3 季財報三率三升，董事長劉揚偉指出，配合數位轉型同步推進，3-5 年毛利率目標衝上 10%，股價早盤開高一度衝至 91.4 元，惟追價意願保守，盤中失守 90 元；大立光開盤最高站上 4555 元，漲幅約 0.8%，隨後漲幅收斂，回落平盤；台積電表現則相對疲弱，在平盤間震盪。

鴻海斥 100 億元，取得亞太電私募股 10 億股，亞太電 5G 布建銀彈順利到位，股價再拉第 2 根漲停，委買張數高掛逾萬張，創半年多來大量；鴻家軍走勢氣勢如虹，建漢漲逾 8%、台揚、台通、榮創漲幅逾 3%，樺漢、天鈺表現也不俗。

蘋果發表 16 吋 MacBook Pro，配備最多 8 核處理器，鍵盤採剪刀腳設計、取代蝶式設計，台廠供應鏈營運增溫，組裝廠廣達漲幅逾 2%，機殼廠可成、鍵盤供應商茂林 - KY、精元均在盤上。

PCB 族群今日表現相對疲弱，健鼎跌幅逾 4%，嘉聯益、同欣電、高技、南電、景碩跌幅約 1%，華通、台表科、楠梓電、燿華也在盤下震盪。

個股方面，華碩第 3 季每股純益 7.6 元，為近 8 季新高，股價開高走高，漲幅逾半根漲停；玉晶光第 3 季單季賺回超過一個股本，每股純益 12.9 元，股價力撐盤上；國巨、文曄延續昨日強勢走勢，國巨早盤急拉半根漲停，盤中漲幅約 5%，文曄早盤觸及漲停 43.65 元，雖然未鎖住，盤中漲幅仍逾 8%。

法人表示，雖然美中貿易戰傳雜音，香港不安情勢升溫，市場多空角力拉扯，台股因個股基本面與財報加持，短線仍可維持高檔震盪，慎防調節壓力。