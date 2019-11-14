台橡2條新產線明年初投產 佈局醫療、高級鞋材市場

合成橡膠廠台橡 (2103-TW) 今 (14) 日召開法說會，執行長蔡偉強表示，受到大環境因素影響，5 年營運計畫中的三大目標，恐無法如期在 2022 年達成；明年初包括高階醫療用 SEBS 產線、高級鞋材產線都將投產，陸續取得認證，可望持續拉升產能利用率。

台橡今年前 3 季出貨年增 8%，惟受原物料價格下跌影響，營收較去年同期小幅衰退近 3%，前 3 季稅後純益 6.36 億元，年減 23.4%，每股純益 0.77 元。

台橡 2017 年展開 5 年營運計畫，專注有機成長、強化業務組合、獲利增長三大策略發展主軸，轉型為以成長、利潤為導向的全球特用化學材料廠，並以特用化學業績比例達 5 成以上、營業利潤大幅增加、持續提高現有獲利為三大目標。

不過，蔡偉強表示，今年面臨來自大環境的挑戰，受到全球經濟成長放緩、車市需求疲弱，及低價天然橡膠影響，造成合成橡膠市場充滿挑戰，熱可塑性彈性體 (TPE) 銷售也因新產能開出，競爭加劇，營運壓力增加，三個目標達成的時間表，將因此有所延遲。

為因應外部市場變化，台橡採取增加銷售量且維持毛利率的營運策略，強化合成橡膠產品銷售組合，提高利潤較佳的非輪胎應用獲利占比；加速提升應用材料成長，3 年內高級鞋材銷售與毛利成長 3 倍；拓展高值化領域，著眼品質規範要求高的 TPE 醫療應用、進入門檻高且寡占的潤滑油粘度改質劑 (HSBC) 及高級鞋材市場。

另一方面，新產能也將在明年初陸續加入營運，包括南通高階 SEBS(氫化熱可塑性彈性體) 產線、越南高級鞋材產線；蔡偉強指出，由於現有 SEBS 產線不足以因應醫療應用高品質需求，南通 SEBS 產線主要著眼醫療應用，初期將積極取得醫療認證，在此之前也會生產其他應用產品，目標為 3-4 年後達到醫療產能應用產能滿載。

越南高級鞋材產線方面，產能約 7000 噸，蔡偉強表示，全球 6 成的鞋類生產都在越南，盼能藉由地理位置優勢，強化定位，並持續擴大客戶群，提升供應鏈效益。