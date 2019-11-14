貨櫃雙雄Q3獲利衰 陽明：供過於求缺口收斂 市況將趨穩

貨櫃雙雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 第三季獲利均較去年同期衰退，陽明更連 3 季虧損，展望後市，陽明認為，貿易戰對需求影響仍需觀察，不過，明年 1 月 1 日起新環保法規上路，有助淘汰老舊船舶，預料供過於求的缺口可望逐漸收斂，整體市況可望趨穩。

陽明第三季合併營收 377.85 億元，營運量 144 萬 TEU，年增 1.99%，在有效管控成本之際，毛利率較去年同期上揚 3.85 個百分點至 5.89%。

陽明說明，考量和船舶市場價格變動，選擇不回購過去舊有售後租回的船舶，依國際財務報導準則規定，需估列相關可能潛在影響數共計 13.88 億元，造成營業損失 5.83 億元，若排除此估列影響，實際上，第三季營業利益已轉正。

陽明第三季稅後虧損 13.77 億元，較去年同期虧損 9.1 億元擴大，每股虧損 0.53 元；不過，今年以來營運量 407 萬 TEU，年增 3.84%，毛利率轉正至 4.36%，年增 6.28 個百分點，使前三季稅後淨損 33.24 億元，已較去年同期大幅減虧 50.19%。

長榮第三季稅後純益 1.36 億元，年減 80.86%，每股純益 0.03 元；累計前三季稅後純益 3.4 億元，大幅優於去年同期虧損 3.99 億元，每股純益 0.08 元，在貿易戰的衝擊下仍有效穩住獲利表現。

展望後市，全球經貿局勢仍充滿許多不確定性，不過，依海運諮詢機構 Alphaliner 最新資料顯示，預估明年供給成長為 3.3%，需求成長為 2.8%，供需缺口已明顯拉近。

陽明進一步指出，航運市場新船訂單已降至 11%，創歷史新低，同時，明年新的環保法規實施後有助淘汰老舊船舶，整體市場供過於求的缺口可望逐漸收斂。

陽明規劃今明兩年分別有 7 艘、4 艘的高價長租船將陸續屆期解租，配合未來新船交付，將可大幅降低船隊營運成本。