花旗：全球股市狂牛不回頭 就等11月資金回流再漲20%

向來唱多今年股市不遺餘力的花旗集團，最新出具的報告中指出，儘管今年投資者淨賣出 2300 億美元的股票，全球股市上漲的不利因素已出現逆轉，將有望進一步提振牛市的多頭氣勢。

花旗集團策略師巴克蘭德 (Robert Bucklan) 表示，過去曾出現過兩次投資者大賣股票，而股市卻反向大漲的走勢，而當趨勢逆轉時，資金重新回流，又帶動了隔年股市大漲。

以 2012 年和 2016 年為例，股價與資金流向曾出現脫鉤，但在資金轉向，由淨流出轉為淨流入後，全球股市在隨後的 12 個月內又上漲了 20%。

2012 和 2016 年均出現過股市大漲 (藍線)、資金 (灰線) 卻外流的現象。(來源：Bloomberg)

花旗集團在 10 月初的報告中指出，「為期 10 年的全球牛市已到終點」的說法還為時過早，預言標普 500 指數將帶動全球股市進一步上漲，而且如果能夠避免全球經經濟衰退這個最大威脅的話，預期明年底前，標普 500 指數將上看 3300 點。

標普 500 指數自 11 月以來屢創新高，周三再度創下 3102.41 歷史新高紀錄，距離花旗預言的明年底前 3300 點高點，還有 6% 潛在上漲空間。

花旗團隊認為，新興和發達市場股票基金將在 11 月啟動淨流入，為兩年來首見，如果資金流入的趨勢持續，將會助漲股市。

MSCI 全球發達市場指數今年以來上漲 20%，主要原因是市場對各國央行的貨幣刺激計畫的期望超過了對美中貿易戰影響的擔憂。

(本文不開放合作媒體轉載)