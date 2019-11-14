〈財報〉沃爾瑪Q3 EPS優預期 上調全年獲利展望

週四 (14 日)，零售商巨頭沃爾瑪 Walmart 公布會計年度 2020 年第三季財報，受惠於電子商務持續增長，沃爾瑪上調全年獲利預期，激勵盤前漲幅達 2.7%。

受此消息激勵，沃爾瑪 (WMT-US) 於美股盤前股價上漲 2.74%，暫報每股 124.30 美元。

(圖：Investing.com)

Q3 財報關鍵數據

總營收報 1280 億美元，高於去年同期的 1249 億美元，年增 2.5%，低於分析師基於 Refinitiv 數據的預期 1286.5 億美元。考慮固定匯率下，總營收報 1290 億美元，年增 3.3%

銷售淨額報 832 億美元，高於去年同期的 806 億美元，年增 3.2%

Q3 基於 non GAAP 財報關鍵數據

調整後每股純益 (EPS) 報 1.16 美元，高於去年同期的 1.08 美元，年增 7.4%，高於分析師預期的 1.09 美元

美國同店銷售額年增 3.2%，優於分析師預期，且連續 21 個月實現可比銷售獲利；受惠於線上商店強勁增長，沃爾瑪電子商務銷售額成長 41%，優於分析師預期的 35%。

另外，沃爾瑪國際的銷售淨額為 292 億美元，年增 1.3%，剔除匯率貨幣因素後，銷售淨額為 302 億美元，年增 4.8%。

為應對年底的假期購物季，今年 11 月亞馬遜宣布將為 Prime 會員提供食品雜貨的免運費送貨服務，該服務遍及全美 2000 多個城市，為 Prime 會員節省每月 14.99 美元的運費。亞馬遜表示，未來會將此項服務擴展至更多城市。

公司展望

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，對於本季業績表現感到滿意，沃爾瑪的美國業務實現強勁銷售和支出槓桿，且營業利益出現連續六季增長。

沃爾瑪表示，2020 財年獲利可能較去年稍為成長，此前預計大約持平。今年 8 月，沃爾瑪上調全年財測，將企業盈利「微幅下滑」說法改為「微幅上升」，並稱沃爾瑪美國之利潤成長將達到 2.5% 至 3% 目標。