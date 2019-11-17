〈書摘〉股市就是你的印鈔機

以下內容摘錄自《股市就是你的印鈔機》

一年有春夏秋冬四季分明，股市也有漲跌的關鍵時序。一起來學如何跟著時序做功課與印鈔。時序非常重要，在「將」要走哪一個時序、哪一個時日之前，就要提前做功課，多一點準備就能悠然應對，明者遠見於未萌。先問大家以下的問題：

Q1：一周之中哪幾天較有機會印鈔？

Q2 ：一天之內何時波動大？

Q3：一月之中哪幾天較好做？

Q4：一年之中哪一季較好做？

股市漲跌都有慣性可循，如股票的慣性（股性）一樣，若違反慣性，表示行情不如預期就要更謹慎小心而行。若照慣性發展，就要把握印鈔機會。

Q1：一周之中哪幾天較有機會印鈔？

A1：每周四、五就陸續有周刊（雙周刊、月刊）上架，快者前一天就有部分領先的刊物內容可看到，所以若周四、周五有股票慢慢持續發芽，冒出頭走高可以擇機介入，也就是經過量縮整理的股票，開始量漲價揚，收長紅 K 棒了，若有主力籌碼進駐，且周四、周五，股價有價漲的「整理末端」訊號，技術指標日 KD 也剛好黃金交叉打勾交叉向上，更是介入的良機，大盤走勢看好，就有機會再往上拉一根。

待周刊、月刊出爐，周末大家看到利多，做足功課甚至「調好」資金，就會想磨刀霍霍將準備進入周一的市場拚個輸贏。若大盤 OK，周一就會開出好價格，那周四、周五布局的就可以收割周一上漲的這一根獲利，周一也是短線客趁機獲利落袋的好時機。

這就是所謂的媒體行情，所以若周一有媒體行情表示這周就好操作些，相反的周一若股票沒有行情，表示雜誌、媒體的資訊無法吸引股民的認同，市場沒有追價意願，媒體刊的利多引不起市場共鳴，代表這周操作上要小心一些。

因此周三到周四要認真做功課，周四、周五就可以從容布局，期待賺到周一的這一根獲利。

Q2 ：一天之中有哪時段的波動可以注意？

A2：以做多來說明，一天之中有三個時段可能股價波動較大，只要股價有波動有價差成交量自然就會變大。

1. 第一個時段是開盤 9：00 至 9：30。

若是昨天隔日主力拉尾盤買的個股，隔天一開盤就是最高價，或者只衝了幾盤就下來，這就是很典型的前一日隔日沖的主力拉尾盤，在隔天盤前做價，營造盤前有追價的意願，就會造成昨日拉尾盤，今日只衝高一盤或幾盤就下來的現象。

別小看這小價差，若前一日隔日主力尾盤拉 1% 至 3%，隔日開盤開高或衝高 1 ∼3%，短時間的獲利就可能高達 2∼6%，因為主力買超張數金額多，只要有行情，2% 至 6% 累積獲利非常可觀。

在大盤不佳時，尤其是大盤拉回修正、大盤空頭趨勢，早盤最好不要追高股票，平常大盤還不錯時，股票要在開盤後，直奔漲停也不多見，所以大盤不佳時，就先停看聽，免得一買後就後悔。

前一天 K 線和技術指標若顯得很好，或者有利多消息，主力也會利用開盤衝高，無論拉高也好，或者主力拉高出貨也好，這半小時大概會是當日的半小時 K 線中的相對大量。所以當大盤在高點轉折時，或者個股也在高檔時，要留意二個現象，同時早盤要先停看聽，別亂搶股票，空手者不可以

因前一日股價好，隔日一開盤就貿然搶進。

第一是，前一日股價收中長紅，隔日卻開低走低轉弱（如下圖致新範例）；第二是，前一日股價收中長紅，隔日卻一開盤衝上後馬上下跌走低（如下亞信範例）。這都是前一日很強，隔日卻該強不強的標準範例，若前一日進場，或成本高者有賺者，宜停利保本，否則若轉弱拉回不知會修正到何時。除非主力籌碼一直買進，才會再上。

2. 10：00 過後再創當日高價，而且盤中拉回都不破 9：30 之前的高價，就可能走高直至收盤，因為 9：30 以前可能把不安定的短線客洗出場了。若股票大漲一段了，可能會從開盤再一直拉到 10：00 附近，見當日高點後就下跌，也就是主力從 9：00 開盤後就邊拉邊出直到 10：00 附近。所以若遇到 10：00 附近的「多空激戰區」時就要順勢而為。

3. 12：00 和 13：00 這二個時機，因為主力知道上班族很多人都有午休，主力只要點火，便會引起股民的注意與追價，一般人若午休有看盤者，看到自己所關注的股票，盤中有連續大單買進又價漲，就會忍不住跳進去買。主力就能借力使力，達到預期拉抬的效果，所以午休時，股票的波動也會大一些。由於這階段看盤的人數相較於中午以前多，給了想要出貨的主力「良機」，將會趁這時候邊拉邊出貨，所以只要這時段出現急拉後又下來的，就是買到主力出貨的股票。

不是要大家在只盯盤不吃飯不做事，股票沒有絕對的事，只是要傳遞在一天之中，有哪些時段可以稍微多留意股價的變化，畢竟股市千變萬化，股價當下走得好好的，也許下一秒就豬羊變色，呈 90 度的直線往下，我們能做的就是判斷進出，並不能左右股價的走勢，順勢而為。

Q3：一月之中哪幾天較好做？

A3：每個月的營收在下個月的 10 日前要公布完畢（遇假日順延），所以月底 20 到 25 號到下個月的 10 號公布營收前會較好做。

春江水暖鴨先知，營收好甚至比預期中有成長的公司，往往主力籌碼早已先進駐，型態線型也是多頭，若大盤不錯時，在營收公布前，就有機會賺個小波段價差，在利多公布後，很多人就蜂擁買進，若爆量出現賣訊，就先跟著停利賣出。

營收利多公布往往也是成為短線主力的出貨好時機，也就是常見的消息一公布的爆量下跌 K 線（上影線或黑棒），所以一定要搶先在營收公布前，從籌碼型態去「預知」營收好的公司，提前布局，就能輕鬆賺到營收公告前的一根獲利。

股價受營收公布後盤中震盪出大量是正常的，若股價仍有後勢可期，股價就會持續再往上走，如聯茂（6213），108 年 9 月 4 日盤後公布營收創新高，隔天股價上漲量大收上影線且主力籌碼買進。108 年 9 月 10 日外資調高聯茂目標價 178 元（當天收 149.5 元），隔二日 9 月 11 日和 9 月 12 日，聯茂接連攀新高，且主力籌碼持續買進。所以當個股相關基本面的新聞資訊揭露後，決定股價日後要往上或拉回整理的關鍵，就是在於當下的主力籌碼是否有持續買進。若資訊公布，主力籌碼仍持續買進，就表示後續的基本面和股價應該都還可以期待。

一個月中，在月底做功課，把型態底底高，主力籌碼仍在的股票挑出來列入觀察，就可以在下個月 10 日前，做到營收行情這一波。相反的，如果月底到下個月 10 號之前，股票都沒有賺，也就是沒有營收行情，就要保守操作，因為最好賺的時期都不好做了，代表市場從贏的變成不能贏，時序慣性改變，一定要有該贏未贏的警覺性，近二周若沒印鈔機會，接下來二周後就會比較難做，一切保本為要。

營收可當作市場多空易位的參考

大盤漲了一波，若有不少公司營收利多公布後，股價不漲反跌的，俗稱利多出盡，甚至開盤後就在平盤下方，可能代表盤勢多空易位，有偏空賣壓加大的疑慮，所以就必須控制資金與持股檔數的精簡，做好風控重要。股票市場的贏家屬於高低點做好資金縮放的人。

相反的，當大盤跌了一波將見底時，若有些公司公布營收利空後股價卻不跌反漲，就可能代表盤勢多空易位，將有低檔翻多的機會。

所以在大盤相對高低檔時觀察個股的多空事件新聞，對大盤和個股在高低點的轉折判斷也有幫助。若營收公布利空，但股價卻無大跌，甚至反漲，表示該股票基本面也有機會慢慢往上，股價就會做打底的整理，利空不跌股價打底向上，就表示最壞情形已過，就要更留意後續的主力籌碼是否又持續買進。

利多公布後如何研判股票後勢

若發布營收利多後股票的量有放大，爆量收小黑或小上影線上漲，並無量大長黑，走得算是相對平穩，而且盤後主力籌碼和法人是買的，就表示後勢可期（當然大盤要 OK 才好），未來的營收可望持續成長。若股票拉回時量縮，型態仍是底底高，就是空手者進場布局的好機會。

另外，若營收利多公布後的型態是上漲的平台整理，而且整理期間主力籌碼和法人都持續有買盤進駐，可逢低擇機入市那就可以說明未來的基本面仍是有成長的可能性，否則主力和法人不會在高點仍持續加碼。若進入成本低者，就可以轉波段控盤。

若營收利多公布後，股票高走低收長黑 K 棒，且成交量也放大，盤後主力法人都賣，表示日後營收持續維持高檔是有疑慮，所以主力法人利用利多出貨。

當股價拉回時有破底，可以研判營收可能日後沒有持續成長（如 2017 年 9 月的玉晶光），所以從營收公告和股票的型態與籌碼，約略就可研判出該檔股票的後勢，要做資訊的解讀者，消息聽聽就好，莫被消息牽著走而影響操作。

營收若連續 MoM1 成長（當月比上一個月成長）而且 YoY2 也成長（當月比去年同期成長），股票的漲幅會較大而且走長多（如 106 年環球晶、107 年的力山、108 年的 PCB、散熱族群，營收成長，股價整理後，就一直創高。）的機會將大增。

1 MoM ：Month on Month，意指月營收成長衰退率。

2 YoY：Year on Year，指年營收成長（衰退）率。

Q4：一年之中哪一季較好做？

A4：（1）3 月 31 日公布年報之前就是俗稱的年報空窗期，所以從前一年的年底，到 3 月 31 日這一季，往往是一年的印鈔良機，就是賺年終獎金的紅包行情。

有二至三個月的時間，可以從容布局年報的好股票，若提早用心做功課，從前一年的 12 月就要開始注意好的股票了，只要前十一月累積營收比去年成長 30％（或 20％），找出百檔內就好做功課，加上籌碼型態追蹤，當然期間只要月營收 MoM 成長的次數多者，更有機會是今年的黑馬股。

到 1 月 10 日前，前一年 12 月營收公布完之後，就可以很清楚年營收比前一年成長 30％的股票有哪些了，一樣列出約百檔觀察，若有空者就利用假日一檔一檔檢查籌碼與型態，把有籌碼且型態底底高的股票挑出來持續追蹤。假設沒有業外損失、匯損、設備攤平等因素，大概就可以估出來公司的獲利了，把預估獲利成長的股票標記好好追蹤。

所以 3 月 31 日的年報行情算是最好做的，依籌碼型態做分類，底底高又有主力籌碼的長多股票，空手者趁整理後，逢低建立持股，低基期的股票把握低買布局的良機。

一年之中往往第一季較好操作， 反之若這一季操作難度偏高，表示該年度的操作就要更小心保本為要。

（2）一般 2 月因為過年，所以工作天數較少，若 2 月營收比 1 月營收成長，更需要加以留意。

因為台灣農曆年不是在 1 月底就是 2 月初，所以可以 1 月和 2 月這二個月的營收加起來和前一年的 1、2 月營收的加總一起比對，若當年的 1 月和 2 月這二個月的合計營收比前一年的 1、2 月累積營收成長 20％至 30％以上（排除業績入帳的股票，如營建），就要列出觀察，一檔一檔打出來依籌碼與型態做記錄，也就是營收持續創新高的股票更應該好好加以關注追蹤，這樣自己就有可能抓到黑馬股。

（3）從前一年的營收之中，如何輕鬆抓出高殖利率的股票呢？

從前一年的全年營收，假設沒有業外損失或匯損前提之下，就可以推估當年年度的 EPS，再參考歷年的穩定配息，約略就可以估出今年的配息，只要推估的殖利率高於 6％以上，保守者再加近年的配息率連續大於 75％的高配息率的績優公司，列入股池，特別留意股票有下跌，殖利率就變大的第一次介入時機，當然 5G 所衍生出來的供應鏈，若有符合以上講的高配息率和高殖利率這二項條件，更是進可攻退可守的好標的。

做價差者就等股價整理，籌碼還在，就可以趁量縮時守株待兔，若大盤看好，有賺到波段價差了，也可先行獲利了結，等待下一次拉回介入，就會比存股獲利豐厚。

（4）其他的季報行情也是如此準備。

第一季季報 5 月 15 日前公告、第二季季報 8 月 14 日前公布、第三季季報 11 月 14 日前公布，同樣的方法，在季報公布前約略有一到二個月時間可以做功課，逮到季報的好股。

例如： 第一季季報 5 月 15 日前公告，在 3 月 10 日前就會公告 3 月營收，1 至 3 月的第一季營收就全部公布完畢，把 Q1 營收比較前年 Q1 營收成長 30％（或 20％）的抓出來，若有單月營收創新高的股票更好，從籌碼型態中，挑出型態打底或底底高的股票，當然做多的前提，一定要建立在大盤適合個股做多的情況之下。

（5）每年 12 月下旬，外資要放年假前，近 12 月中下旬後就會保守操作。

有些外資也會調節賣出股票，所以若有外資高持股而且開始賣的股票，空手者就留意別亂搶外資賣的股票，若大盤不佳，做空者也跟外資同步賣，做短空，等元旦過後若型態籌碼轉好再買回來，這樣也可以做一下價差。

【書籍介紹】

書名：股市就是你的印鈔機

出版社：今周刊

出版日期：2019 年 11 月

【作者介紹】

林上仁

知名股市 WINNER 印鈔機與股市學院創辦人。曾任中學體育老師，多家上市櫃股票公司顧問，股票市場資歷 30 年，現為專職投資人。

專長於無風險套利交易、洞悉上市櫃公司、三大法人及主力的心態。從基本面篩選股池，再運用熟悉的型態和籌碼的優勢，用簡單又有效率的方法，配合適當時機做短、中、長期之操作，在股市屢獲佳績。他深信成功的經驗是可以複製的，藉此書希望能幫助想在股市穩賺年金的投資朋友。

郭勝

股票專業投資人、WINNER 印鈔機團隊執行長、FB「WINNER 印鈔機」版主。

接受《今周刊》《財訊》等財經媒體封面人物報導，獲邀擔任今周學堂講師、各大券商講師。並受邀至各知名大學演講，曾是股海淪落人，得恩師林上仁傳授印鈔術，得以在股市快速翻身，期盼此書由洞悉籌碼＋型態威力的簡單 SOP，可以幫助想在股市中賺桶金的投資人。

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