榮運強化碼頭服務 成台中港首家提供貨櫃雙吊服務業者

長榮集團旗下榮運 (2607-TW) 為提升貨櫃裝卸效率，今日在台中港貨櫃集散場第 32、33 號碼頭，引進二部新型的橋式起重機 (GC05、GC06)，成為台中港首家可提供貨櫃雙吊服務的碼頭業者。

榮運說明，二部新型橋式起重機可同時裝卸二只 20 呎貨櫃，最大荷重能量達 55 噸，吊臂作業距離為 46 公尺，可橫跨 16 排貨櫃進行 6000 TEU 級船舶的貨櫃裝卸，相較於台中港現有作業半徑較短的單吊式橋式起重機，將可有效提升貨櫃裝卸作業的能量與效率、大幅縮短船舶滯港時間，並降低航商營運成本。

有鑒於貨櫃航運市場船舶大型化的效應，逐漸擴散至亞洲近洋航線，榮運強調，正積極提升台中港第 32、33 號貨櫃碼頭的作業能量，除了引進新型的橋式起重機之外，去年底已向台灣港務公司台中港務分公司擴大租用碼頭岸線，可容納較大型的船舶。

台中港是台灣中部最主要的貨櫃吞吐港，榮運除了在此提供進出口商直靠台中港的海運服務，另以公司自有車隊配合貨主需求，提供便捷的「戶到戶」貨櫃運送服務。

榮運第一季合併營收 19.18 億元，年增 2.48%，營業毛利 3.14 億元，年增 11.05%，毛利率較去年同期提升 1.27 個百分點至 16.38%，營業利益 2.52 億元，年增 13.68%，營業利益率 13.16%，年增 1.3 個百分點，稅後純益 1.92 億元，年增 10.74%，創 3 年來同期新高，每股純益 (EPS)0.18 元。