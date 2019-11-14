盤前財經大事搶先讀2019年11月14日

今日操盤前瞻

中國 10 月工業生產

日本、歐元區第 3 季 GDP

美國 10 月 PPI

法說會：台橡、可成、普安、同欣電、華上、群電、勤誠、泰昇 - KY、訊芯 - KY

增資股上市：瀚宇博、嘉聯益

華爾街日報：美中貿易談判因農產品採購與其他議題觸礁

儘管美國總統川普不斷重申美中談判進展順利，兩國即將敲定第一階段協議，《華爾街日報》週三 (13 日) 報導，美中貿易談判在中國購買美國農產品與其他核心問題上觸礁。閱讀全文...

一文掌握鮑爾聽證會首日重點：反對負利率、美經濟穩定成長、談回購操作

聯準會主席鮑爾週三 (13 日) 連續兩日前往美國眾議院預算委員會聽證並發表演說，鮑爾演說定調「美國經濟展望」為主軸，首日他重申 10 月利率會議論調。閱讀全文...

〈鴻海法說〉搭三大趨勢應用 3-5 年內毛利率目標上看 10%

鴻海 (2317-TW) 昨 (13) 日召開法說會，董事長劉揚偉指出，推動數位轉型升級已經 2 個月，效果很好，配合發展電動車、數位醫療、機器人等三大未來應用陸續發酵，3-5 年內毛利率將達 10%。閱讀全文...

〈華碩法說〉貿易戰 + CPU 缺貨影響 Q4 營運估下滑

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說會，展望未來，財務長吳長榮表示，第 4 季仍受美中貿易戰不確定性影響，將積極管控出貨和庫存，預期將影響出貨量與營收，加上 CPU 供貨也有不確定性，預期第 4 季表現將較第 3 季略減，其中預估個人電腦將持平或季減 5%，零組件則將季減 5%。閱讀全文...

興富發 Q3 每股純益 0.22 元 擬配 1 元股利 明年 2/20 除息

上市建商興富發 (2542-TW) 建案密集入帳告一段落，第 3 季稅後純益 2.45 億元，每股純益為 0.22 元，興富發董事會今 (13) 日並決議，第 3 季盈餘每股擬配發 1 元現金股利，明年 2 月 20 日除息交易，3 月 16 日發放。閱讀全文...