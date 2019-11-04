貨攬需求受衝擊 台驊Q3獲利年減24% EPS 0.72元

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，單季稅後純益 0.83 億元，年減 24.08%，每股純益 0.72 元，台驊表示，第三季因美中貿易戰加上英國脫歐等國際事件，使整體貨量需求不如預期；累計前三季，台驊稅後純益 1.96 億元，年減 26.96%，每股純益 1.7 元。

台驊說明，第三季美中貿易戰影響國際貨運市場程度加劇，9 月從中國出口到美國海運貨量，年衰退幅度擴大至 9.3%，加上英國脫歐延宕影響歐洲經濟、香港反送中事件等，整體貨量需求低於預期，並衝擊第三季海空運運價較去年同期下跌，因此單季營收年減 6.97% 至 28.96 億元。

不過，台驊今年持續加速布建東南亞團隊和業務，並持續耕耘歐非中東等非美航線市場有成，第三季毛利率提升至 17.96%，年增 1.17 個百分點。

台驊進一步說明，第三季營業費用率增加 1.6 個百分點至 15.05%，主要是因擴大投資東南亞市場，包括納入新加坡業務團隊、組建菲律賓子公司，中國地區主要倉庫搬移增加費用；此外，因去年前三季有一次性認列所得稅迴轉利益約 3300 萬元等因素，使今年以來獲利成長幅度受到影響。

展望第四季，台驊指出，今年以來廠商採低庫存策略應對貿易戰，造成目前倉庫存貨量偏低，面對即將到來的年終消費旺季、電子新品上市，以及貿易戰氛圍緩解帶動，預期年底前將出現年終鋪貨潮。

另一方彥，隨著明年 1 月 1 日即將實行限硫令，目前航商縮班減班比重提高，艙位供給量吃緊，有助於支撐第四季海運運價。

台驊強調，目前已在亞洲布建 80 個營運據點，以多元化產品建構起全球化智能供應鏈物流平台，運用集團整合力，預計未來 3 年在競爭激烈的市場上仍可持續提升競爭力，獲利成長可期。