紐約匯市— 鮑爾證詞顯示年內無降息 美元持平 RBNZ未降息 紐幣上漲

週三 (13 日) 美元持穩，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三在國會的證詞指出，在經濟沒有實質惡化的情況下，利率保持不變。

美元 15 分線 (圖片: investing)

週三 (13 日) 美元指數上漲 0.04%，至 98.19，美元兌歐元匯率上漲 0.03%，至 1.100 美元。避險日元上漲，美元兌日元下跌 0.3% 至 108.71 美元。

美國勞工部週三 (13 日) 釋出的報告顯示，由於醫療保健成本飆升，創下三年多以來最高紀錄，10 月美國消費者物價上漲至 7 個月來最高。

富國銀行分析師表示，低於目標的通膨水平是 Fed 持續朝向寬鬆政策的主要原因。整體來看，過去十多年經濟擴張時期，Fed 用以衡量通膨標準的 PCE 指標只有 11 個月高於 2% 通膨水平，其他月份均低目標水平，顯示目前通膨預期仍處於歷史低位。

因此，富國銀行認為，市場對於通膨的擔憂應逐漸消退，而非過熱，因此 Fed 可能會利用增息來抑制通膨，使得短期內降息的可能性較小。

在本週三鮑爾證詞前，市場對降息預期再度縮小。根據芝商所的 FedWatch 工具，市場對降息的可能性，在 2020 年 7 月以前，都不會超過 30%。

FedWatch 工具 (圖片: 芝商所)

此外，鮑威爾也表示，他認為美國經濟前景樂觀，經濟「持續擴張」中，低失業率提振了家庭支出，而且過去 3 個月的三次降息對經濟影響，仍有待觀察。

而匯市關注的美中貿易協議，美國總統川普則表示，美中已接近完成簽署協議，但他強調若無法達成，美國將繼續提高對中國的關稅，川普將會在 11 月 14 日的最後期限前，決定是否加徵日本和歐洲的汽車關稅。

紐幣兌美元上漲 1.1%，至 0.6396 美元，此前紐西蘭央行 (RBNZ) 在今年兩度降息後維持利率不變，並表示目前不需要寬鬆貨幣政策。

截至週四 (14 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 98.19。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1008 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2854 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6837 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3251 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.80 日圓。