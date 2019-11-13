紐西蘭央行意外並未降息 促使紐幣跳漲逾1%

在一片降息預期中，紐西蘭央行週三 (13 日) 維持利率不變。央行表示，將先暫停觀望，因為有跡象顯示，國內經濟將停止放緩，通膨也會回升。在利率決策宣布後，紐西蘭幣跳漲。

紐元兌美元匯率，在利率決策宣布後，立即躍升約 1.4%，隨後漲勢略減，由原本約 63.35 美分，急升至 64.15 美分。

(圖表取自 Investing.com)

央行在隨附的聲明中表示，在今年剩餘的時間內，預計經濟成長仍然溫和，央行將持續監控經濟狀況，並且在有需要時採取行動。

紐西蘭央行今年大舉寬鬆，已將利率下調 75 個基點，包括 8 月份意外下調 50 個基點，央行目標為在 2020 年恢復經濟增長，幫助通膨回到 1-3% 目標的中點。原本多數經濟學家預測今天會降息，在通貨膨脹預期下降和勞動力市場放緩之後，明年還可能持續降息。

Capital Economics 在新加坡的經濟學家 Ben Udy 正確預測到今天會按兵不動，他表示，央行對紐西蘭的成長前景仍過於樂觀，利率在明年可能會再降 2 碼，至 0.5%。

紐西蘭央行指出，委員會今天在降息 1 碼與否進行了辯論，最終同意兩種情況對實際經濟面的影響不大，在過去 1 年所做的降息，效果還在經濟中傳遞，仍需要時間來發揮作用。