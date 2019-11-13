〈每日外資外匯觀點〉美元多頭整軍再攻 只待鮑爾作證釋出偏鷹信息

美國總統川普周二對美中貿易談判未釋出實質性細節，未來不確定性依然存在，避險需求不退，美元指數周三持穩在 98.3 附近；今晚投資人關注美國聯準會主席鮑爾國會作證、美國 CPI 數據公布及美國眾議院彈劾調查川普首次舉行公開聽證會，預期三大事件將影響市場走勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

特朗普周二談話未對美國貿易談判進展透露細節，BMO 資本市場全球外匯策略主管 Greg Anderson 表示，川普演說中實質上並無新意，缺乏細節本身就是一個悲觀的信號。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Kathy Lien 指出，聯準會主席鮑威爾國會作證是本周最重要的大事，上月聯準會降息時，鮑爾明確表示，該次降息是面對各式經濟威脅的保險措施，預期今晚將會對此一信息做出回應，倘若措辭偏向鷹派，有望推升美元走勢。

三菱 (Mitsubishi) 分析師 Jonathan Butler 表示，投資人須密切關注今晚鮑威爾的談話，有可能聽到一些維持利率不變的有條件評論，美國已經連續三次降息，近期內再次降息的可能性大降。

聯準會近期表示，在通膨顯著改善前不會考慮升息，使得今晚美國公布 CPI 數據格外受關注。凱投宏觀美國經濟學家 Andrew Hunter 預估核心通膨率大致不變，在過去的幾個月裡，經濟雖落有加速成長，但未有明顯成長的跡象，總的來說，通膨形勢仍是溫和的。

此外，Hunter 認為，聯準會 12 月降息的可能性似乎越來越小，但再次降息也並非完全不可能。