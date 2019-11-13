〈觀察〉民營結盟通路搶設ATM機台 星展逆勢大砍ATM為哪樁？

星展銀行首開國銀先例，宣布砍掉全部的 ATM 機台，成為國內第一家沒有 ATM 的銀行，在 ATM 密度全球第一的台灣來說，確實令人詫異，儘管銀行強調是因應無現金交易趨勢，但實際上使用率偏低維護成本過高，才是銀行決定移除 ATM 的主因。

ATM 不受銀行營業時間限制，可隨時提領現鈔、轉帳，根據金管會統計，全台銀行實體分行家數從 2014 年開始逐年下滑，近 5 年就減少近 60 家，但 ATM 機台數卻持續增加，從 2014 年的 2.7 萬台，到今年 8 月底全台 ATM 數已突破 3 萬台，且服務功能持續擴增，宛如銀行的小分行。

銀行主管說，ATM 機台平均要價 60 萬到 80 萬不等，為了維持作業系統順暢，包括軟體、系統更新、保全、補鈔等成本統統跑不掉，以中型銀行來說，每年 ATM 維護預算約 700 萬到 900 萬不等，如果加上功能升級一年維護預算 1 千萬跑不掉。

銀行主管坦言，設置 ATM 對銀行來說並不賺錢，但 ATM 有助於實體銀行服務延伸，除了提供現鈔提領、轉帳等基本服務外，同時兼具宣傳行銷等功能，尤其是車站、超商、超市或量販店，在人流加持下，對行銷更有加分效益。

由於台灣人仍偏愛現金交易，讓銀行間的 ATM 競爭持續白熱化，積極搶進通路，用 ATM 延伸實體分行服務。以國銀 ATM 機台前三大銀行來說，中信長年占據超商龍頭 7-11，國泰世華除了拿下台北捷運外，更大手筆搶下社區超市龍頭全聯，台新則鎖定全家，廣布 ATM 機台。

不只機台密度全球第一，ATM 功能也持續求新求變，包括近幾年因應數位分行崛起的 VTM(智慧銀行遠程視訊櫃員機)，可協助辦理部分簡易金融交易、或是導入 AI 功能提供刷臉、指紋辨識等功能，隨著 ATM 功能越來越多元，消費者對 ATM 的依賴度也越高。

而台灣 ATM 高密度也成為政府推廣行動支付的最大阻力，財金官員坦言，在台灣 ATM 隨處可見，加上信用卡支付便利，是推廣行動支付最大阻力，相較於國外逐漸步入無現金社會，台灣人仍舊偏愛「摸的到」的現金交易。

根據金管會資料，星展銀行目前全台僅 40 台 ATM，每月平均交易次數低於 20 萬次，以每次跨行交易手續費 5 元、跨行轉帳 15 元估算，每個月手續費收入不到 300 萬，恐無法支應每月維修成本，對比每月提供一定次數的跨行轉帳免手續費，成本固定且省下機台維護成本，這恐怕才是銀行才會決定全數撤除 ATM 機台的主因。