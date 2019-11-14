【馮冠華專欄】恆指要回升，還是寄望中美貿易談判有所突破較實際

﻿11 月 14 日 - 不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週三再受壓。指數在低開 304 點後繼續下行，最低曾見 26465 點，下跌 600 點，最終以 26571 點收盤，下跌 494 點。成交金額按日上升約 14% 至約 791 億。港股通南下轉回淨流入，金額更有約 26 億。北上維持淨流出，金額上升至約人民幣 18 億。藍籌只有中生制藥（1177）報升，其餘 49 隻均下跌，跌幅由 0.24% 至 4.91%。



板塊方面，跌勢又再是頗全面，並以本地地產表現較差，啤酒股則較好。做空方面，佔大市成交回升至約 16.2%。牛熊證街貨最新比例為 58:42，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 63:37。重貨區方面，熊證仍在 27400-27449，牛證則再下移至 26300-26349。恆指期貨夜市收報 26450 點，下跌 39 點，低水 121 點。港股 ADR 下跌 182 點，相等於恆指 26389 點。

簡評：筆者覺得恆指週一逾 700 點的下跌，尚可用多個原因去解釋；但昨天約 500 點的下挫，主要是由本地產業牽頭，所以相信絕大部份是由香港社會運動升温而至。多區堵路、交通幾近癱瘓、學校停課、核心商業區在日間也爆發大規模警民衝突、一些看似沒有政治立場的商舖也被破壞（如莎莎、中原地產），在示威者與政府均毫無退讓的跡象下，刻下的困局似難以解決，避險情緒升温是在所難免。



常言道，政治市，一天的時間也頗長，亦難以猜測，靜觀其變吧。跌市下，成交上升，但仍處於八百億元之下，反而，南下資金淨流入卻大增，且以權重之中資金融股為重心（包括建行（939）、工行（1398）及平保（2328）），甚有維穩之態。但以現時的環境，恆指要回升，還是寄望中美貿易談判有所突破較實際。

盤後公佈季績的騰訊，簡單說，是差於市場預期並無甚驚喜。期內投資撥備、研發及僱員成本均有所增加，是季績未見突出的原因。反觀遊戲收入增長則有復蘇之勢。整體而言，之前推斷的追落後，恐怕未必能容易兌現，由於績前股價也未見偷步，下行風險亦未必太大；而投資者的短期興趣，可能會放在阿里的打新多於騰訊了。其餘消息面上，寶勝（3813）、金山軟件（3888）及澳優（1717）公佈的季績均不俗。相比下，金山的扭虧為盈會是較驚喜的。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 92 點或 0.33%，標指及納指則分別上升 0.07% 及下跌 0.05%。十年期債息在 1.891%。美滙指數在 98.32，紐約期油最新報 57.38 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：騰訊（700）上季非通用會計準則盈利按年增長 24%，至 244 億元人民幣，大致符合市場預期。第三季，騰訊收入按年增 21% 至 972 億元，稍高於券商預期。騰訊表示，期內收入受商業支付服務及其他金融科技服務、智能手機遊戲、社交及其他廣告業務所推動。

寶勝國際（03813）首 9 個月多賺 55.6% 至 6.1 億元（人民幣，下同），淨溢利率增 0.9 個百分點至 3.3%。期內，營業收入按年增 20.2% 至 199.96 億元。經營溢利增 58.5% 至 11 億元。

金山軟件（03888）截至 9 月底止三個月，業績扭虧為盈，純利錄得 3606.1 萬元（人民幣，下同），去年同期則虧損 5925.8 萬元，每股盈利 0.03 元。7 至 9 月收益按年增 31.6% 至 20.2 億元，主因雲服務大增逾 6 成至 9.8 億元，辦公軟件及服務以及其他業務亦增長近 50% 至 3.8 億元。惟網絡遊戲每月平均付費賬戶按年減少 41% 至 202.1 萬，每日平均最高同步用戶人數亦少 22% 至 57.2 萬，拖累其收入跌 2.2% 至 6.6 億元，相比上季增長 16%。

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