小鵬汽車完成C輪融資達4億美元 小米戰略投資助攻

中國電動車新創小鵬汽車 (Xpeng Motors) 宣布簽署 C 輪融資，成功募集 4 億美元資金，包含小米 (Xiaomi) 等科企皆為其戰略投資者之一，期望透過融資，將更多智慧技術整合至電動車生產。

週三 (13 日)，小鵬汽車董事長何小鵬於聲明中表示，該公司致力於投資內部核心技術開發、智慧生產以及銷售服務功能，鑑於小米在消費者行為、技術和市場趨勢方面的豐富經驗，可為小鵬汽車的預期目標增添龐大價值。

今年 9 月小米 5G 新品發佈會上，小米展示了小米 9 Pro 5G 手機，基於手機內置 NFC 功能，未來用戶將能利用手機解鎖小鵬車款，甚至完成啟動、調溫等功能，達成手機即鑰匙的成就。

小米董事長兼執行長雷軍表示，小米集團與小鵬汽車在智慧技術上已展開深入合作，並取得豐富成果，希望能藉由戰略融資，深化雙方在智慧硬體與物聯網 (IoT) 領域的合作。

除了獲得股權投資者青睞，小鵬同時獲得招商、中信以及匯豐銀行等多家國內外銀行認可，總計獲得人民幣數十億元的無抵押信用貸款，成功開拓多元資金管道。

隨著中國電動汽車市場競爭日趨激烈，中國政府正逐步縮減電動車購買補助，確保產業穩定發展。不過，此舉導致 7 月份全球電動車銷量出現首次下滑，新資金來源為小鵬踏入市場提供強勁驅動力。

小鵬發言人週二 (12 日) 表示，儘管沒有具體時間表，但該公司正密切觀察市場情況，為將來進行首次公開募股 (IPO) 做準備，並強調目前該公司將發展重點放在建立核心業務。