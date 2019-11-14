一波未平一波又起 海康威視董事遭調查

市值逾人民幣 3000 億的全球安防龍頭海康威視，昨 (13) 日晚間公告，其董事胡揚忠、龔虹嘉已於 11 日收到中國證監會調查通知書，內容指稱兩人因涉嫌違反訊息揭露相關法規一事被立案調查。

今 (14) 日海康威視股價在跳空開低後，在低檔盤整。截至上午 11:22 止，海康威視股價下挫 2.5%，每股暫報 33.34 人民幣，跌幅已較開盤時段有所縮小。

資料來源: 東方財富網, 海康威視股價日線走勢

海康威視內部人士透露，由於中國證監會還在調查中，具體情況還需要進一步了解。因此海康威視目前提供的訊息只能當參考，詳細情況仍要等待主管機關進一步說明。

海康威視內部表示，龔虹嘉認為今年公司業績有所成長，所以給員工一些激勵奬金，但是沒有向市場公告，可能因此違反規定。無論如何，這次中國證監會調查不是針對公司，只是針對董事個人，且龔虹嘉只是海康威視的天使投資人，並不涉及日常企業營運，因此對海康威視營運並不會有所影響。

上個月初，美國商務部宣布將包括海康威視在內的 28 家中國企業和機關單位列入「實體清單」。

海康威視指出，列入「實體清單」對短期營運會造成衝擊，但中長期來看影響會慢慢減少。

同時海康威視也表示如果可以，將自行設計晶片，擴大基礎設備的投資和研發。現在海康威視已針對美國零組件進行替換工作，絕大多數美國電子零件海康威視都可以進行直接替代，或透過新的設計方案來進行轉變，且不會影響產品性能。

