阿里巴巴申請IPO之際 雙11銷售額再創高

中國最大電商阿里巴巴表示，雙 11 活動期間的 24 小時促銷活動，商品總交易額寫下 384 億美元的驚人成績，打破去年雙 11 阿里巴巴的紀錄，年增 25.7%，甚至超過了亞馬遜在上一季的線上銷售總額。

中國央行週二 (12 日) 稍晚公布的數據顯示，今年「雙 11」網聯、銀聯共處理網路支付業務 17.79 億筆，金額 14820.7 億元人民幣，年增率分別為 35.49%、162.60%，較阿里巴巴銷售的成績更佳。

阿里巴巴週二 (12 日) 宣布表示，整個活動的總商品交易額為人民幣 2684 億元，約合 384 億美元，比去年增長逾 26%，也高於中信證券預測的年增率 20-25%。

該消息也為阿里巴巴即將在香港 IPO 的計畫鋪路，阿里巴巴計劃在香港的第二次公開發行中募集最多 150 億美元的資金，以供未來營運發展需求。若能成功募集 150 億美元，這將是港交所自 2010 年以來最大規模的上市籌資案。

阿里巴巴慶祝交易額破紀錄 (圖片: 路透社)

阿里巴巴從 2009 年開始，將非正式的雙 11 單身節，轉變成瘋狂購物節，跟各大品牌合作推出一系列促銷優惠活動，引起其他電商跟進，無論是中國的京東、拼多多，韓國的 11th Street 和新加坡的 Qoo10 等競爭對手，接連學起阿里巴巴的「單身節」促銷活動。

今年也是聯合創始人馬雲卸任後，阿里巴巴首次舉辦光棍節購物活動。

非正式節日的雙 11 單身節，在阿里巴巴的行銷策略下，搖身變為全球最大的線上購物盛會，也使歐美國家的《網路星期一》(Cyber Monday) 相形見絀。美國的網路星期一去年收入為 79 億美元。

阿里巴巴表示，光是蘋果、L'Oreal 和優衣庫 (Uniqlo) 在內的 84 個品牌在雙 11 首日的第一小時內的銷售額就超過了 1 億人民幣。旗下天貓購物平台表示，預計今年將有超過 5 億名用戶購物，相較去年增加了 1 億。